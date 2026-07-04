Anzor, ofertat să joace alături de Robert Lewandowski. Ce bani ar încasa Mihai Rotaru în urma transferului

După patru ani petrecuți la Barcelona, Robert Lewandowski (37 de ani) și-a dus la bun sfârșit contractul și s-a transferat la Chicago Fire în MLS.

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Acum, Lewandowski a ajuns la o cotă de piaţă de 8 milioane de euro, iar Chicago Fire şi-a permis o înţelegere cu starul naţionalei Poloniei. Lângă Lewandowski, americanii vor să-l aducă şi pe Anzor Mekvabishvili. Potrivit jurnalistului Emanuel Roşu, Universitatea Craiova a primit o ofertă de 2,2 milioane de euro pentru jucător, iar oltenii ar urma să păstreze 15% dintr-un eventual transfer.

Mihai Rotaru cere 8 milioane de euro pe Anzor

Este greu de crezut că Mihai Rotaru ar urma să dea curs ofertei. Mijlocașul defensiv a reușit patru goluri și zece pase decisive în 50 de meciuri jucate în stagiunea trecută și a avut deja o ofertă importantă pe numele său, dar Mihai Rotaru a refuzat-o. Propunerea ar fi fost una de 5 milioane de euro. Patronul oltenilor a anunţat atunci că vrea cel puțin opt milioane de euro în schimbul georgianului de 25 de ani, conform Prosport.ro.