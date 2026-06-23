Mihai Rotaru nu glumește! Cere 8 milioane de euro pentru fotbalistul Universității Craiova

Universitatea Craiova a avut un sezon magnific, reușind să cucerească ambele trofee puse în joc: Liga 1 și Cupa României. Acum, oltenii se pregătesc de UEFA Champions League, urmând să înfrunte Vitebsk în primul tur preliminar al competiției.

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În același timp, la adresa celor mai importanți jucători ai lui Filipe Coelho au sosit și oferte impresionante, dar una a fost deja refuzată de finanțatorul Mihai Rotaru.

Mihai Rotaru a refuzat o ofertă uriașă pentru Anzor Mekvabishvili

Anzor Mekvabishvili este unul dintre cei mai importanți jucători străini pe care i-a avut Universitatea Craiova în ultimii ani, influența georgianului în jocul echipei antrenate de Filipe Coelho fiind una impresionantă.

Cu patru goluri și zece pase decisive pentru olteni în sezonul recent încheiat, mijlocașul are șanse mari să plece din Bănie. Potrivit prosport.ro, reprezentanții lui Kvicha Kvaratskhelia au solicitat o hârtie oficială din partea Craiovei, prin care fotbalistul ar putea pleca pentru cinci milioane de euro.

Sursa citată menționează că Mihai Rotaru a transmis că suma minimă pentru ca Anzor să plece de la campioana României este de opt milioane de euro. Două milioane de euro este cota de piață a gruzinului, potrivit Transfermarkt.