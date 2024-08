Astrit Selmani, prima reacție după scandalul cu Neil Lennon din Rapid - Dinamo 1-1! Antrenorul i-ar fi arătat semne obscene - Antena Sport

Astrit Selmani a oferit prima reacție după scandalul cu Neil Lennon din Rapid – Dinamo 1-1! Jucătorul lui Zeljko Kopic a vorbit deschis, la interviul de la finalul partidei.

Astrit Selmani, prima reacție după scandalul cu Neil Lennon din Rapid – Dinamo 1-1!

În minutul 88 al duelului din Giulești, Lennon s-a certat cu Selmani, la maginea terenului. Potrivit informațiilor oferite de prosport.ro, antrenorul de la Rapid i-ar fi arătat semne obscene jucătorului de la Dinamo. Totuși, Astrit a transmis faptul că a reacționat doar pentru că nord-irlandezul a țipat la el și că la finalul partidei, cei doi și-au dat mâna.

„Și ei au avut ocazii, așa cum și noi am avut ocazii foarte mari. A fost un penalty clar la mine, apărătorul lor spunea că a fost dat ușor, dar nu a fost așa.

Și data trecută am bătut eu, am bătut și azi. Mă simt bine, am încredere, de aceea am bătut eu.