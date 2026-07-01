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Capăt de drum pentru Alex Dobre la Rapid? Victor Angelescu nu s-a ferit: „Există posibilitatea să plece”

Daniel Işvanca Publicat: 1 iulie 2026, 23:29

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Capăt de drum pentru Alex Dobre la Rapid? Victor Angelescu nu s-a ferit: Există posibilitatea să plece”

Alex Dobre / Sportpictures

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Alex Dobre a fost cel mai important jucător al Rapidului în sezonul trecut, însă câteva dintre declarațiile făcute de căpitanul giuleștenilor au dinamitat situația din vestiar, lucru confirmat chiar de Costel Gâlcă.

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Sosit recent la clubul alb-vișiniu, Daniel Pancu a decis să acorde altui jucător banderola de căpitan, iar Victor Angelescu a confirmat chiar că acesta ar putea pleca.

Victor Angelescu: „Nu cred că Dobre e atât de afectat”

Rămas fără banderola de căpitan odată cu venirea lui Daniel Pancu, Alex Dobre ar putea fi protagonistul unui transfer neașteptat în această perioadă de transferuri.

Victor Angelescu a confirmat că a existat un interes pentru golgheterul giuleștenilor în iarnă și a explicat că pentru suma potrivită, acesta ar putea pleca.

„Fiecare antrenor are o anumită viziune, îşi decide un căpitan. Anul trecut a fost Onea şi după Dobre, că Onea s-a accidentat şi a rămas aşa. Sunt deciziile pe care le-au luat Pancu şi staff-ul. Nu sunt surprins, nu e o surpriză atât de mare, dar m-aş fi aşteptat să fie în primii trei (n.r. Dobre). Dacă mă întrebai pe mine ce o să aleagă Pancu, l-aş fi văzut în primii trei. Dar cred că e mai puţin important ce zic eu. Ei ştiu mai bine, ei îi văd la antrenamente.

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(n.r. Dacă au avut vreo ofertă concretă pentru Dobre în această vară) Nu, dar în iarna trecută da. Dacă va exista o ofertă bună pentru el, există posibilitatea să plece. Poate a luat asta în calcul (n.r. Pancu). La cum îl cunosc, nu cred că e atât de afectat, supărat sau să joace mai slab (n.r. Pentru că i s-a luat banderola), dar sunt convins că nimănui nu-i place să-ţi ia cineva banderola, dacă ai fost căpitan”, a declarat Victor Angelescu, potrivit primasport.ro.

  • 3 milioane de euro este cota de piață a lui Alex Dobre
  • 74 de meciuri, 25 de goluri și un assist are acesta la Rapid. 
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