Capăt de drum pentru Alex Dobre la Rapid? Victor Angelescu nu s-a ferit: „Există posibilitatea să plece”

Alex Dobre a fost cel mai important jucător al Rapidului în sezonul trecut, însă câteva dintre declarațiile făcute de căpitanul giuleștenilor au dinamitat situația din vestiar, lucru confirmat chiar de Costel Gâlcă.

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Sosit recent la clubul alb-vișiniu, Daniel Pancu a decis să acorde altui jucător banderola de căpitan, iar Victor Angelescu a confirmat chiar că acesta ar putea pleca.

Victor Angelescu: „Nu cred că Dobre e atât de afectat”

Rămas fără banderola de căpitan odată cu venirea lui Daniel Pancu, Alex Dobre ar putea fi protagonistul unui transfer neașteptat în această perioadă de transferuri.

Victor Angelescu a confirmat că a existat un interes pentru golgheterul giuleștenilor în iarnă și a explicat că pentru suma potrivită, acesta ar putea pleca.

„Fiecare antrenor are o anumită viziune, îşi decide un căpitan. Anul trecut a fost Onea şi după Dobre, că Onea s-a accidentat şi a rămas aşa. Sunt deciziile pe care le-au luat Pancu şi staff-ul. Nu sunt surprins, nu e o surpriză atât de mare, dar m-aş fi aşteptat să fie în primii trei (n.r. Dobre). Dacă mă întrebai pe mine ce o să aleagă Pancu, l-aş fi văzut în primii trei. Dar cred că e mai puţin important ce zic eu. Ei ştiu mai bine, ei îi văd la antrenamente.