Ce clauză de reziliere are, de fapt, Darius Olaru! Giovanni Becali: "Gigi mi-a spus asta! Eu n-am ştiut!" - Antena Sport

Ce clauză de reziliere are, de fapt, Darius Olaru. Giovanni Becali a dezvăluit că Olaru nu are 5 milioane de euro clauza de reziliere, aşa cum se ştia.

Gigi Becali i-a dezvăluit vărului să că Olaru are o clauză de rezilier euriaşă, de 10 milioane de euro. Şi că e dispus să renunţe la căpitanul său pentru această sumă.

„Am vorbit cu Gigi. Mi-a spus că Olaru are clauză de 10 milioane. Eu n-am știut. 5 milioane? Nu există! Mi-a zis că Olaru are o clauză de 10 milioane și că e acceptabilă. Asta e, dacă e acceptabilă… Aici, în biroul meu, am avut niște americani care au dat 10 milioane de dolari pe 50% din Coman (n.r – în 2020), iar lui Coman câte un milion de dolari net. Da, despre Orlando era vorba. Atunci, Gigi visa 30-40 de milioane. Până la urmă, nu știu dacă a luat nici astea 5 milioane (n.r – de la Al Gharafa). Știu că până acum nu a primit niciun ban FCSB-ul.

Eu vreau să-l văd pe Gigi cu banii în bancă pentru Coman. Nu vreau să se repete ce s-a întâmplat cu Tănase. Tănase, când era cu mine, tot așa… cerea 15-20-30 de milioane. A plecat pe 3 milioane, a luat banii, nu i-a luat, se ceartă managerii între ei. Eu, dacă nu am fost capabil în trei ani, i-am zis să-și găsească un manager să poată pleca. A găsit… pe 3 milioane! Pe 20-25 de milioane nu a găsit niciunul”, a spus Ioan Becali la fanatik.ro.

