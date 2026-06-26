Ce se întâmplă cu Mamadou Thiam, după plecarea de la FCSB. Clubul care i-a închis ușa în nas: „Nu se pune problema”

FCSB a anunțat zilele acestea despărțirea de Mamadou Thiam, iar viitorul este unul incert pentru fotbalistul senegalez în vârstă de 31 de ani. După plecarea de la gruparea roș-albastră, s-a zvonit că acesta se va întoarce la Universitatea Cluj.

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Doar că situația este una dificilă și diferită de data aceasta. Oficialii „șepcilor roșii” au vorbit despre posibilitatea ca atacantul să revină pe Cluj Arena.

Mamadou Thiam și variantele după plecarea de la FCSB

Universitatea Cluj este una dintre cele mai active formații din Liga 1 pe piața transferurilor, iar plecarea lui Mamadou Thiam de la FCSB a ridicat anumite semne de întrebare vis-a-vis de o posibilă întoarcere a sa în Ardeal.

Președintele celor de la U Cluj a anunțat că nu se pune problema ca senegalezul să revină pe Cluj Arena în această vară, având variante suficiente pe postul respectiv.

„E un jucător pe care-l cunoaștem foarte bine. Momentan nu se pune problema, pe posturile respective suntem destul de bine acoperiți”, a Radu Constantea, potrivit sport.ro.