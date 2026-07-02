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CFR Cluj a făcut al doilea transfer al zilei. Cine este Igor Savic, noul mijlocaş al ardelenilor

Radu Constantin Publicat: 2 iulie 2026, 18:30

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CFR Cluj a făcut al doilea transfer al zilei. Cine este Igor Savic, noul mijlocaş al ardelenilor
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CFR Cluj a anunţat al doilea transfer al zilei în urmă cu puţin timp. După ce au ajuns la un acord cu croatul Renato Pantalon, ardelenii au anunţat şi al doilea transfer.

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Bosniacul Igor Savic (25 de ani) este ultima mutare făcută de echipa patronată de Ioan Varga.

Igor Savic vine liber de contract, după despărțirea de Zrinjski, vicecampioana Bosniei.

“Un nou mijlocaș defensiv în Gruia! CFRiști, faceți cunoștință cu Igor Savic care, începând de astăzi, va îmbrăca tricoul echipei noastre!

În vârstă de 25 de ani și măsurând 1,95 m, Igor Savic și-a început cariera în Bosnia și Herțegovina, țara natală, la Zrinjski Mostar. De-a lungul carierei a mai evoluat și la NK GOSK Gabela, dar și în străinătate, la Torpedo Moscova și la Zulte Waregem.

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În 2024, Igor a revenit la Zrinjski Mostar, echipă alături de care a câștigat în total 6 trofee interne: două titluri de campion, două Cupe și două Supercupe ale Bosniei și Herțegovinei.

În sezonul precedent, alături de Zrinjski, a evoluat și în UEFA Conference League, unde formația sa a reușit calificarea în fazele eliminatorii, fiind învinsă chiar de Crystal Palace, câștigătoarea competiției. La nivel internațional, Igor Savic a evoluat pentru selecționatele de juniori ale Bosniei și Herțegovinei, reușind să debuteze și pentru echipa națională de seniori.

Bine ai venit în familia CFR Cluj, Igor! Îți dorim mult succes și cât mai multe realizări alături de echipa noastră!”, a anunţat CFR Cluj.

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El a avut şi un mesaj pentru fanii ardelenilor.

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