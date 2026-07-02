Transfer la CFR Cluj! Pantalon a semnat în Gruia: “Bun venit”

Un nou transfer la CFR Cluj. Ardelenii au bătut palma cu Renato Pantalon (28 de ani). Fundaşul central a fost pezentat şi oficial.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Ultima echipă la care fotbalistul croat a evoluat a fost Jablonec, formaţie de care s-a despărţit în această vară.

“CFRiști, avem plăcerea să vă anunțăm că fundașul central de origine croată, Renato Pantalon, este noul jucător al echipei noastre! În sezonul trecut, Renato a evoluat în prima ligă din Cehia, bifând 19 meciuri pentru FK Jablonec. În stagiunile anterioare, acesta a jucat în Portugalia, pentru Rio Ave și Estrela Amadora, dar și la cluburi din Croația și Slovenia. Îi urăm bun venit și cât mai multe realizări alături de clubul nostru!”, este mesajul postat de ardeleni.

Pantalon este cotat de site-urile de specialitate la 500.000 de euro.