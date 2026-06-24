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Cine îl transferă pe Kevin Ciubotaru, fotbalist dorit și de Gigi Becali. Ofertă de la o echipă campioană!

Radu Constantin Publicat: 24 iunie 2026, 10:00

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Cine îl transferă pe Kevin Ciubotaru, fotbalist dorit și de Gigi Becali. Ofertă de la o echipă campioană!

Kevin Ciubotaru într-un meci cu FCSB / Sportpictures

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Kevin Ciubotaru, fundașul stânga al celor de la Hermannstadt, este aproape de o despărțire de formația sibiană în această vară, iar viitoarea sa destinație ar putea fi una surprinzătoare. Deși în trecut a fost dorit de FCSB, fotbalistul se află acum în atenția campioanei Poloniei, Lech Poznan.

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Roș-albaștrii au încercat să-l transfere pe Ciubotaru încă din iarnă, iar Gigi Becali anunța la acel moment că mutarea este „ca și făcută”. Negocierile nu au fost însă finalizate, iar ulterior Mihai Stoica a precizat că jucătorul nu mai reprezintă o opțiune pentru FCSB.

În schimb, interesul pentru fundașul de 20 de ani vine acum din străinătate. Claudiu Rotar, unul dintre finanțatorii clubului Hermannstadt, a confirmat existența unor discuții pentru transferul fotbalistului.

„Sunt discuții pentru Kevin Ciubotaru. Da, avem și de acolo (n.r. din Polonia). Sunt multe tatonări la momentul actual, dar nu este nimic avansat. Avem ceva și din România și vedem ce va fi. Clauza este aceeași, este scrisă în contract și nu poate fi modificată”, a declarat Claudiu Rotar, potrivit Digi Sport.

Kevin Ciubotaru are în contract o clauză de reziliere în valoare de 450.000 de euro. După retrogradarea lui Hermannstadt în Liga 2, șansele ca tânărul fundaș să fie transferat la Lech Poznan sunt destul de mari.

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