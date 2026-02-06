Gigi Becali, mesaj categoric despre posibilul transfer al lui Kevin Ciubotaru la FCSB: "Eu am vrut, dar..." - Antena Sport

Gigi Becali a oferit declaraţii despre posibilul transfer al lui Kevin Ciubotaru (22 de ani) la FCSB, de la Hermannstadt. După ultimele zvonuri apărute, patronul campioanei a transmis că fundaşul nu va mai ajunge la echipa sa.
Gigi Becali a confirmat faptul că-l dorea pe Kevin Ciubotaru, însă colaboratorii săi de la FCSB, anume Mihai Stoica şi antrenorii, nu-l doresc pe tânărul fundaş de la Hermannstadt.
Gigi Becali, mesaj categoric despre posibilul transfer al lui Kevin Ciubotaru la FCSB
Gigi Becali a dezvăluit că era dispus să-l ofere pe Lukas Zima, în schimbul lui Kevin Ciubotaru, şi să mai plătească suma de 200.000 de euro. Cu toate acestea, patronul campioanei nu a trecut peste părerea celor din staff-ul echipei sale, motiv pentru care fundaşul nu va ajunge la FCSB.
“Nu-l vor ei (n.r. colaboratorii săi de la FCSB pe Kevin Ciubotaru de la Hermannstadt), eu am vrut, a fost vorba de portar, de Zima, să-l dau pe Zima acolo împrumut și să le mai dau eu 200.000. Nu au vrut ei, că nu are unde să joace la noi. Da, MM, antrenorii, nu îl vor, au zis că noi vrem să intrăm în play-off, nu avem timp de Cojocaru, de Ciubotaru.
Am ținut minte Cojocaru, că am mare oftică, nu ai cum să câștigi meciuri cu Cojocaru, unul Cojocaru pe la Farul (n.r. în meciul cu Dinamo). Bine, hai gata, că nu vreau să comentez”, a declarat Gigi Becali, conform primasport.ro, după FCSB – Botoşani 2-1.
Gigi Becali pregăteşte transferul unui atacant la FCSB
După ce a declarat că Kevin Ciubotaru nu va ajunge la FCSB, Gigi Becali a dezvăluit că îşi doreşte un nou atacant. Patronul roş-albaştrilor a dezvăluit că pe “radarul” echipei sale se află două vârfuri, unul care evoluează în Olanda.
“S-ar putea să se facă ăla (n.r. transferul unui atacant). Sunt doi atacanți, unul care joacă prin Olanda și unul nu vreau să vă spun unde joacă, ăsta cred că se face până la urmă. Meme ştie. Nu am nicio treabă acum, că l-am văzut pe Thiam, am atacant.
Eu vreau un atacant care să joace şi atacant, să joace şi în bandă. Eu acum am trei atacanţi“, a declarat Gigi Becali, conform primasport.ro, după FCSB – Botoşani 2-1.
