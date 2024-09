Claudiu Petrila vrea la echipa națională: „Să-l cunosc cât mai repede pe Mircea Lucescu!” Mesaj categoric despre Neil Lennon - Antena Sport

Claudiu Petrila vrea la națională Claudiu Petrila, după un meci al Rapidului / Profimediaimages Claudiu Petrila vrea la națională și a declarat că își dorește să-l cunoască cât mai repede pe Mircea Lucescu. Titularul de la Rapid a oferit declarații și despre perioada în care era antrenat de Neil Lennon în Giulești. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ În această perioadă, s-a zvonit faptul că Petrila ar fi aproape de o plecare de la Rapid. Marius Șumudică a oferit lămuriri și a transmis că mijlocașul nu se va despărți de giuleșteni. Claudiu Petrila vrea la națională Claudiu Petrila a fost întrebat și despre concurența cu Alexandru Mitriță, Florinel Coman sau Valentin Mihăilă, de la echipa națională. Acesta a transmis că nu se sperie de acest fapt și vrea să prindă cât mai repede o convocare sub „tricolor”. „Mi-am îndeplinit multe dintre visurile pe care le aveam în copilărie. Dar mai sunt obiective de atins. Să ajung la națională, să fiu acolo la fiecare acțiune, să joc un turneu final european sau mondial, sau să ajung în grupele Ligii Campionilor. Chiar mă gândesc la un nivel foarte ridicat pentru viitor Nu consider că e un ghinion, ci o motivație în plus, de care poate că am nevoie, să-mi revin la forma dinaintea accidentării. Sper să ajung cât mai curând să-l cunosc, personal, pe domnul Mircea Lucescu, atunci când mă va convoca. Fiindcă eu voi fi la fel, jucătorul care muncește, aleargă și își dorește să muncească pentru echipă cât mai bine”, a spus Claudiu Petrila, conform gsp.ro. Reclamă

Reclamă

Totodată, Claudiu Petrila a transmis un mesaj ferm despre Neil Lennon. Acesta a dezvăluit că a avut probleme cu antrenorul nord-irlandez, deoarece acesta îl titulariza pe postul său preferat, de aripă stânga.

„În viziunea lui, Lennon considera că joc mai bine acolo, dar cred că am văzut cu toții că nu e un post care mi se potrivește. A încercat, am încercat și eu să mă adaptez cât de bine am putut, dar nu era pentru mine. Nu am apucat să-i spun asta, fiindcă a fost totul prea din scurt, dar dacă am fi continuat la fel, probabil că am fi avut un dialog despre asta, să-i spun că nu pot juca în acea poziție”, a mai declarat Claudiu Petrila, conform aceleiași surse menționate mai sus.

Marius Șumudică a dezvăluit ce se întâmplă cu Claudiu Petrila

Marius Șumudică a dezvăluit ce se întâmplă cu Claudiu Petrila! Antrenorul de la Rapid nu s-a ferit de cuvinte, în cadrul unei conferințe de presă.

Reclamă

„N-a fost nicio discuție să plece Petrila. Este o prostie pe care o aud. Nu vreau să intru în amănunte. Și alții spun că Boupendza e al lor… la mine n-a existat nicio discuție, iar eu acum am închis telefonul cu domnul Șucu, vorbesc cu domnul Angelescu. Cred că vorbim de 10 ori pe zi. Nici nu s-a pus problema să plece Petrila sau ceva de genul ăsta. La urechile mele n-a ajuns nimic în legătură cu acest transfer și nici nu cred că e momentul să plece Petrila. Nici nu e treaba mea când va pleca Petrila sau dacă va pleca Petrila. Eu sunt antrenor, antrenez ceea ce am la dispoziție, dar bănuiesc că aș fi fost întrebat. E un subiect care nici n-a existat. Nu mai aducem pe nimeni. De plecat nu pot să zic. Dacă un jucător vine și spune că e nemulțumit de ceea ce îi oferă clubul Rapid… dar nu cred că pleacă câinele de la măcelărie”, a declarat Marius Șumudică, în cadrul unei conferințe de presă.

Reclamă