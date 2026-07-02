Craiova a rezolvat două transferuri pentru Champions League! Unul dintre jucători, coleg cu Joao Paulo la naţională

Universitatea Craiova îşi întăreşte lotul, în încercarea de a se califica în grupele Champions League! Oltenii au rezolvat astăzi două transferuri. Heri Tavares (29 de ani) şi Simon Elisor (26 de ani) au semnat cu echipa campioană a României.

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Cotat la 750.000 de euro de către transfermarkt.com, Tavares este coleg la naţionala Capului Verde cu Joao Paulo (28 de ani). Totuşi, Tavares nu a prins lotul Capului Verde pentru Campionatul Mondial 2026, turneu final care se vede exclusiv în România în Universul Antena. El are 5 meciuri pentru naţionala Capului Verde.

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Tavares vine de la formaţia israeliană Maccabi Netanya. Oltenii au profitat de faptul că Tavares şi-a încheiat contractul cu Maccabi Netanya, convingându-l pe acesta să semneze cu Universitatea Craiova. Crescut la academia lui Sporting, având şi cetăţenie portugheză, Tavares a evoluat pentru Moreirense, Benfica, Boavista, Stade Brestois, Famalicao, Ponferradina sau Estoril.

În ceea ce îl priveşte pe atacantul Simon Elisor, acesta este cotat la 1.5 milioane de euro de către transfermarkt.com. El a evoluat în ultimul sezon la formaţia portugheză Famalicao, reuşind un gol şi 2 assist-uri în cele 33 de meciuri în care a evoluat în Liga Portugal. Elisor a mai jucat în trecut pentru Ajaccio, Laval, Metz sau Troyes.

Craiova a înregistrat ambele mutări, pe site-ul transfermarkt.com cei doi jucători apărând deja ca fiind componenţi ai formaţiei pregătite de Filipe Coelho (45 de ani).