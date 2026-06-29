Anunțul făcut de FIFA despre Joao Paulo. Ce performanță pentru jucătorul FCSB

Joao Paulo, în duel cu Lamine Yamal, în meciul Spania - Capul Verde 0-0, de la Mondial / Profimedia Images

Joao Paulo a fost remarcat de FIFA după prestația excelentă de la Campionatul Mondial! Fundașul FCSB a fost selectat printre cei mai apreciați jucători ai Capului Verde.

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Joao Paulo, fundașul stânga al celor de la FCSB și internațional al Capului Verde, a primit aprecieri din partea FIFA după evoluția din partida împotriva Arabiei Saudite, încheiată la egalitate, scor 0-0, la Campionatul Mondial.

Fotbalistul în vârstă de 28 de ani a fost integralist în duelul decisiv pentru calificarea în fazele eliminatorii și a avut o contribuție importantă în defensiva formației africane. Potrivit statisticilor oficiale, Joao Paulo a reușit patru interceptări și a câștigat patru dueluri aeriene, fiind unul dintre cei mai constanți jucători ai echipei sale.

Evoluția sa nu a trecut neobservată de FIFA, care i-a dedicat un pasaj pe site-ul oficial. Forul internațional a evidențiat faptul că Joao Paulo a fost unul dintre artizanii celui de-al doilea meci fără gol primit al Capului Verde la turneul final.

„Al doilea meci fără gol primit al turneului pentru Capul Verde a venit după o altă prestație puternică a fundașului stânga Joao Paulo, care i-a adus un scor de 6,72 în clasamentul celor mai buni jucători.