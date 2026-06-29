Anunțul făcut de FIFA despre Joao Paulo. Ce performanță pentru jucătorul FCSB

Joao Paulo a fost remarcat de FIFA după prestația excelentă de la Campionatul Mondial! Fundașul FCSB a fost selectat printre cei mai apreciați jucători ai Capului Verde.
Joao Paulo, fundașul stânga al celor de la FCSB și internațional al Capului Verde, a primit aprecieri din partea FIFA după evoluția din partida împotriva Arabiei Saudite, încheiată la egalitate, scor 0-0, la Campionatul Mondial.
Fotbalistul în vârstă de 28 de ani a fost integralist în duelul decisiv pentru calificarea în fazele eliminatorii și a avut o contribuție importantă în defensiva formației africane. Potrivit statisticilor oficiale, Joao Paulo a reușit patru interceptări și a câștigat patru dueluri aeriene, fiind unul dintre cei mai constanți jucători ai echipei sale.
Evoluția sa nu a trecut neobservată de FIFA, care i-a dedicat un pasaj pe site-ul oficial. Forul internațional a evidențiat faptul că Joao Paulo a fost unul dintre artizanii celui de-al doilea meci fără gol primit al Capului Verde la turneul final.
„Al doilea meci fără gol primit al turneului pentru Capul Verde a venit după o altă prestație puternică a fundașului stânga Joao Paulo, care i-a adus un scor de 6,72 în clasamentul celor mai buni jucători.
Pe fondul efortului colectiv solid al echipei sale, propria sa performanță defensivă a inclus patru interceptări și patru dueluri aeriene câștigate, contribuind la limitarea amenințării Arabiei Saudite atunci când aceasta a încercat să atace în zonele mai largi ale terenului”, a transmis FIFA.
Joao Paulo va putea să joace abia din august pentru FCSB
Odată cu parcursul prelungit al Capului Verde la World Cup, un lucru e cert, și anume că Joao Paulo va reveni mai târziu în vestiarul FCSB-ului. Dacă echipa africană va fi eliminată de Argentina în 16-imi, atunci mijlocașul roș-albaștrilor va primi de la echipa sa de club două săptămâni de pauză, potrivit spotmedia.ro.
Cum partida dintre “pume” și Capul Verde va avea loc pe 4 iulie, de la ora 01:00, jucătorul lui Marius Baciu ar urma să revină în România undeva în jurul perioadei 19-20 iulie, chiar atunci când se dispută prima etapă din noul sezon de Liga 1. Cu toate acestea, Paulo nu ar intra direct în acțiune și ar urma să se pună la punct pe plan fizic, ținând cont că nu este alături de colegii săi în Olanda.
Revenirea pe teren a lui Paulo ar urma să se producă astfel la începutul lunii august, urmând să rateze următoarele meciuri:
FCSB – FC Argeș (Liga 1, Etapa 1)
FCSB – Auda (Turul 2 preliminar Conference League, manșa tur)
Csikszereda – FCSB (Liga 1, Etapa 2)
Auda – FCSB (Turul 2 preliminar Conference League, manșa retur)
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