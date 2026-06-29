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Cristiano Bergodi a găsit înlocuitor pentru Jovo Lukic: “Va fi greu de ținut aici”

Radu Constantin Publicat: 29 iunie 2026, 8:27

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Cristiano Bergodi a găsit înlocuitor pentru Jovo Lukic: Va fi greu de ținut aici
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Universitatea Cluj pare să se fi împăcat cu ideea că îl va pierde în această vară pe golgheterul Jovo Lukic, atacantul bosniac care traversează cea mai bună perioadă a carierei și evoluează în prezent la Cupa Mondială.

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Vârful în vârstă de 27 de ani a impresionat în sezonul trecut, în care a înscris 20 de goluri în 39 de partide pentru formația ardeleană. Evoluțiile excelente l-au propulsat și în naționala Bosniei, pentru care a marcat la remiza cu Canada, scor 1-1, din faza grupelor Cupei Mondiale.

Antrenorul Cristiano Bergodi recunoaște că șansele ca Lukic să rămână la U Cluj sunt din ce în ce mai mici, însă spune că echipa are deja variante pentru a acoperi o eventuală plecare a atacantului.

„Eu sunt bucuros pe jumătate pentru Jovo. A jucat la Cupa Mondială, a dat gol, sunt foarte bucuros pentru el, dar după a jucat puțin. A fost golgheterul campionatului României, deci vă dați seama că poate pleca. E un jucător bun, care a ieșit în evidență. Cred că va fi greu de ținut aici”, a declarat Bergodi, în cantonamentul din Austria.

Tehnicianul italian are încredere că noul transfer, Alibek Aliev, poate contribui la ofensiva echipei și a dezvăluit că oficialii clubului lucrează și la aducerea unui nou atacant.

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„Avem soluții să-l înlocuim. A venit Alibek și probabil vom mai lua un atacant. Trebuie să ținem echipa la nivelul de anul trecut. Eu cred că echipa va arăta bine”, a adăugat antrenorul „Șepcilor Roșii”.

Jovo Lukic continuă aventura la Cupa Mondială alături de Bosnia. Atacantul va face parte din lotul pentru duelul cu Statele Unite ale Americii din 16-imile competiției, programat joi, de la ora 03:00. Până acum, acesta a fost titular împotriva Canadei, a evoluat pe finalul partidei cu Elveția și a rămas rezervă neutilizată în victoria cu Qatar.

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