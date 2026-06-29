Cristiano Bergodi a găsit înlocuitor pentru Jovo Lukic: “Va fi greu de ținut aici”

Universitatea Cluj pare să se fi împăcat cu ideea că îl va pierde în această vară pe golgheterul Jovo Lukic, atacantul bosniac care traversează cea mai bună perioadă a carierei și evoluează în prezent la Cupa Mondială.
Vârful în vârstă de 27 de ani a impresionat în sezonul trecut, în care a înscris 20 de goluri în 39 de partide pentru formația ardeleană. Evoluțiile excelente l-au propulsat și în naționala Bosniei, pentru care a marcat la remiza cu Canada, scor 1-1, din faza grupelor Cupei Mondiale.
Antrenorul Cristiano Bergodi recunoaște că șansele ca Lukic să rămână la U Cluj sunt din ce în ce mai mici, însă spune că echipa are deja variante pentru a acoperi o eventuală plecare a atacantului.
„Eu sunt bucuros pe jumătate pentru Jovo. A jucat la Cupa Mondială, a dat gol, sunt foarte bucuros pentru el, dar după a jucat puțin. A fost golgheterul campionatului României, deci vă dați seama că poate pleca. E un jucător bun, care a ieșit în evidență. Cred că va fi greu de ținut aici”, a declarat Bergodi, în cantonamentul din Austria.
Tehnicianul italian are încredere că noul transfer, Alibek Aliev, poate contribui la ofensiva echipei și a dezvăluit că oficialii clubului lucrează și la aducerea unui nou atacant.
„Avem soluții să-l înlocuim. A venit Alibek și probabil vom mai lua un atacant. Trebuie să ținem echipa la nivelul de anul trecut. Eu cred că echipa va arăta bine”, a adăugat antrenorul „Șepcilor Roșii”.
Jovo Lukic continuă aventura la Cupa Mondială alături de Bosnia. Atacantul va face parte din lotul pentru duelul cu Statele Unite ale Americii din 16-imile competiției, programat joi, de la ora 03:00. Până acum, acesta a fost titular împotriva Canadei, a evoluat pe finalul partidei cu Elveția și a rămas rezervă neutilizată în victoria cu Qatar.
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