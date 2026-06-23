Jovo Lukic, pe lista cluburilor din Ligue 1 și Bundesliga! Cât solicită U Cluj în schimbul atacantului

Universitatea Cluj poate da lovitura după finalul Campionatului Momdial, Jovo Lukic având și acum șanse de calificare în fazele eliminatorii de la acest turneu final.
Golgheterul din Liga 1 este pe radarul cluburilor din campionate de top ale Europei, iar o evoluție bună în disputa contra Qatarului i-ar crește și mai mult cota în cazul unui transfer.
Jovo Lukic, transfer în Ligue 1 sau Bundesliga?
Jovo Lukic a avut parte de un sezon remarcabil alături de Universitatea Cluj, iar asta a venit la pachet și cu o convocare în premieră la naționala Bosniei, care participă la Campionatul Mondial.
Mai mult decât atât, atacantul a și punctat la primul meci ca titular de la acest turneu final, lucru prin care i-a și crescut cota. Acum, Universitatea Cluj speră să dea o lovitură importantă și să scoată bani „frumoși” de pe urma sa.
Fanatik.ro anunță că Rennes și Hoffenheim și-au manifestat interesul pentru bosniac, iar suma pe care o așteaptă ardelenii este de patru milioane de euro.
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- 2,2 milioane de euro este cota de piață a atacantului.
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