Jovo Lukic, pe lista cluburilor din Ligue 1 și Bundesliga! Cât solicită U Cluj în schimbul atacantului

Universitatea Cluj poate da lovitura după finalul Campionatului Momdial, Jovo Lukic având și acum șanse de calificare în fazele eliminatorii de la acest turneu final.

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Golgheterul din Liga 1 este pe radarul cluburilor din campionate de top ale Europei, iar o evoluție bună în disputa contra Qatarului i-ar crește și mai mult cota în cazul unui transfer.

Jovo Lukic, transfer în Ligue 1 sau Bundesliga?

Jovo Lukic a avut parte de un sezon remarcabil alături de Universitatea Cluj, iar asta a venit la pachet și cu o convocare în premieră la naționala Bosniei, care participă la Campionatul Mondial.

Mai mult decât atât, atacantul a și punctat la primul meci ca titular de la acest turneu final, lucru prin care i-a și crescut cota. Acum, Universitatea Cluj speră să dea o lovitură importantă și să scoată bani „frumoși” de pe urma sa.

Fanatik.ro anunță că Rennes și Hoffenheim și-au manifestat interesul pentru bosniac, iar suma pe care o așteaptă ardelenii este de patru milioane de euro.