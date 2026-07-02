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Cu ce club din Liga 1 a semnat Jovan Markovic

Radu Constantin Publicat: 2 iulie 2026, 18:50

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Cu ce club din Liga 1 a semnat Jovan Markovic
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Jovan Markovic este aproape de un nou transfer în fotbalul românesc.

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Atacantul de 25 de ani a semnat cu FC Botoşani, după despărţirea de Farul, însă transferul nu a fost încă oficializat de clubul moldovean. Asta pentru că jucătorul mai are de trecut şi vizita medicală.

„Observ că veştile curg repede, nu? Da, aşa este! Am semnat cu Markovic, jucător pe care eu mi l-am dorit foarte mult, însă avem puse acolo în contract şi două clauze foarte importante”, a conformat Valeriu Iftime, pentru ProSport.

Iftime a mai spus că transferul lui Jovan Markovic va fi oficializat după ce acesta trece toate probele medicale.

„Prima are legătură cu starea medicală a lui Markovic. Ştiţi bine că el a fost trimis de noi la un control amănunţit la Bucureşti, după ce iniţial aflasem încă de la vizita medicală de la Iaşi despre o problemă de care el nu ne spusese.

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La Bucureşti am aflat exact despre ce este vorba, iar Markovic a revenit la echipă. E în cantonamnet cu echipa, contractul este semnat, dar dacă nu este ok medical până la sfârşitul cantonamentului, atunci transferul pică.

Iar o a doua clauză pusă e în legătură cu problemele sale de greutate. Are şase luni la dispoziţie să se pună la punct la acest capitol. Croitoru mi-a spus clar că va scoate din Markovic un super atacant, însă trebuie să scape de kilogramele pe care le are în plus.

Considerăm că şase luni îi sunt suficiente. V-am spus, mie îmi place foarte mult acest jucător şi chir îmi doresc să reuşească la FC Botoşani. Noi l-am adus cu mare încredere”, a mai spus patrorul celor de la Botoşani.

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