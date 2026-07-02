Cu ce club din Liga 1 a semnat Jovan Markovic

Jovan Markovic este aproape de un nou transfer în fotbalul românesc.

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Atacantul de 25 de ani a semnat cu FC Botoşani, după despărţirea de Farul, însă transferul nu a fost încă oficializat de clubul moldovean. Asta pentru că jucătorul mai are de trecut şi vizita medicală.

„Observ că veştile curg repede, nu? Da, aşa este! Am semnat cu Markovic, jucător pe care eu mi l-am dorit foarte mult, însă avem puse acolo în contract şi două clauze foarte importante”, a conformat Valeriu Iftime, pentru ProSport.

Iftime a mai spus că transferul lui Jovan Markovic va fi oficializat după ce acesta trece toate probele medicale.

„Prima are legătură cu starea medicală a lui Markovic. Ştiţi bine că el a fost trimis de noi la un control amănunţit la Bucureşti, după ce iniţial aflasem încă de la vizita medicală de la Iaşi despre o problemă de care el nu ne spusese.