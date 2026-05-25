Botoșani, aproape de surpriză în Ghencea! Valeriu Iftime: „FCSB a jucat foarte slab”

Antena Sport Publicat: 25 mai 2026, 15:56

FC Botoșani a fost foarte aproape să producă surpriza în semifinala barajului pentru Conference League, însă a cedat dramatic în fața celor de la FCSB, scor 3-4, după un meci spectaculos disputat în Ghencea.

FCSB a jucat foarte slab. La 3-3 credeam că pot câștiga și nu a fost FCSB o echiă care să ne sperie. Asta a fost soarta.E un meci. Până la urmă, unul pierde, unul câștigă. Noi am pierdut. Nu suntem o echipă care a jucat fotbal, am marcat trei goluri. Asta este. Până la urmă, fotbalul e frumos pentru că nu știi rezultatul dinainte.

Echipa arată bine pentru că avem antrenori bun care se ocupă serios de echipă. Acum sunt nevoie de niște schimbări. O să se facă niște schimbări. Unii jucători o să mai plece, o parte. Cam asta este. Ceea ce fac acum cu Marius Croitoru este o reconstrucție a echipei și o să vedeți o echipă frumoasă anul viitor, foarte competitivă.

Cum să nu fiu trist dacă am pierdut? La un moment dat, la 3-3 chiar credeam că pot mai mult. La 3-3 eram sigur că pentru că ei nu mai aveau nicio reacție și mi se părea că eu joc bine. Dar asta a fost un moment genial al copilului ăla, Popescu și asta a fost. Nu poate zice nimeni acum că nu suntem o ecihpă tare, dar sunt foarte trist, meritam mai mult”, a declarat Valeriu Iftime în exclusivitate pentru legalbet.ro.

Botoșani a revenit spectaculos, dar a cedat pe final

FC Botoșani a reușit să revină spectaculos în repriza secundă și să egaleze la 3-3, într-un moment în care moldovenii păreau mai aproape de calificare. Totuși, Octavian Popescu a marcat golul decisiv pentru FCSB și a trimis-o pe echipa lui Gigi Becali în finala barajului pentru Conference League.

După eliminare, Valeriu Iftime a anunțat că la FC Botoșani urmează o reconstrucție importantă în această vară, alături de Marius Croitoru, și că mai mulți jucători vor pleca din lot.

