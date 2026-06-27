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Denis Alibec a semnat. Rămâne tot în Liga 1!

Radu Constantin Publicat: 27 iunie 2026, 12:08

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Denis Alibec a semnat. Rămâne tot în Liga 1!

Denis Alibec, la Farul/ Profimedia

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Denis Alibec (35 de ani) a ajuns la finalul contractului cu Farul Constanţa, dar povestea sa ca “marinar” va continua şi în sezonul viitor. Veteranul s-a înţeles cu dobrogenii şi a semnat un nou contract.

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După ce la finalul stagiunii precedente, acesta a specificat că va lua curând o decizie legată de cariera sa, Alibec a primit oferta de prelungire din partea Farului şi i-a dat curs. Pe lângă Alibec, şi Ionuț Larie va îmbrăca şi din viitorul sezon tricoul constănţenilor.

Ce spunea Sabău despre Alibec

“Denis Alibec este un jucător care, dacă e pregătit, poate ajuta foarte mult. Eu am lucrat cu Dan Nistor, despre care se spunea că este mofturos și greu de antrenat. A avut cel mai bun an din cariera lui cu mine antrenor. Nu a fost deloc greu de antrenat. Era primul la antrenament, alerga și cel mai mult.

Cu astfel de oameni nu ai cum să nu te înțelegi. Ești lider la interviuri, în vestiar, dar cel mai mult trebuie să fii lider în teren. Trebuie să fii eficient și să ai o motivație. Contează cât de motivat e fiecare.

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Ați văzut și Chipciu, care s-a întors și la națională. Sunt oameni serioși și nu ai ce să le reproșezi. Trebuie și jucătorii de la Farul să mă înțeleagă și pe mine, cum lucrez eu”, a spus Ioan Ovidiu Sabău, recent.

Denis Alibec a evoluat în 13 partide pentru Farul sezonul trecut, formaţie pentru care a marcat şase goluri.

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