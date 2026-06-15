Denis Alibec şi-a dat acordul şi semnează. Întâlnire cu conducerea şi antrenorul clubului

Denis Alibec (35 de ani) a ajuns la finalul contractului cu Farul Constanţa, dar povestea sa ca “marinar” va continua şi în sezonul viitor. Veteranul s-a înţeles cu dobrogenii pentru prelungirea înţelegerii.

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După ce la finalul stagiunii precedente, acesta a specificat că va lua curând o decizie legată de cariera sa, Alibec a primit oferta de prelungire din partea Farului.

Denis Alibec rămâne la Farul

Echipa lui Gică Popescu a obţinut acordul jucătorului, chiar dacă cele două părţi nu au semnat încă hârţiile oficiale, susţine digisport.ro.

După vacanţa în care s-a aflat după nuntă, Alibec s-a pus la masă cu oficialii clubului şi cu antrenorul Ioan Ovidiu Sabău, iar la finalul discuţiilor, s-a ajuns la un acord. În viitorul apropiat va fi făcut şi un anunţ oficial al clubului.

În cele 126 de meciuri adunate pentru Farul, Denis Alibec a adunat 41 de goluri şi 28 de pase decisive.