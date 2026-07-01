Dinamo a pierdut meciul amical cu Omonia Nicosia

Echipa de fotbal Dinamo Bucureşti a fost învinsă de campioana Ciprului, Omonia Nicosia, cu scorul de 2-1, miercuri seara, într-o partidă amicală jucată în stagiul de pregătire din Polonia, scrie Agerpres.
Golul echipei Dinamo a fost înscris de Alexandru Musi (57), potrivit paginii de Facebook a clubului. Pentru ciprioţi au punctat surinamezul Jaden Montnor (30) şi Chrysis Evaggelou (49).
Dinamo a început cu Belllaarouch – Sivis, M. Duţu, Stoinov, Radu – D. Armstrong, Soro, A. Mărginean, Cîrjan – Musi, Al. Pop.
Dinamo a mai jucat un meci amical miercuri, cu echipa poloneză de liga a patra LKS Lodz 2, câştigat cu 4-0.
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