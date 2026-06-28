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Dinamo face un nou transfer și aduce un atacant! Anunțul conducerii: “Dacă totul e ok, mâine va fi anunțat”

Andrei Nicolae Publicat: 28 iunie 2026, 19:05

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Dinamo face un nou transfer și aduce un atacant! Anunțul conducerii: Dacă totul e ok, mâine va fi anunțat

Jucătorii lui Dinamo, în timpul unui antrenament / Sport Pictures

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Andrei Nicolescu a anunțat în cadrul unei emisiuni că Dinamo urmează să facă un nou transfer în această perioadă de mercato. Președintele clubului alb-roșu a declarat că echipa s-a înțeles cu un atacant de 25 de ani, fără să îi rostească numele, iar dacă jucătorul va trece de vizita medicală, mutarea va fi oficializată în cursul zilei de mâine, 29 iunie.

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Dinamo a anunțat până acum câteva transferuri în perioada de mercato de vară, însă clubul nu intenționează să se oprească prea curând. Acum puțin timp, conducerea alb-roșiilor, prin vocea lui Andrei Nicolescu, a transmis că echipa e extrem de aproape să aducă un nou atacant.

Dinamo așteaptă un atacant de 25 de ani. Când se poate oficializa mutarea

Aflați în cantonamentul din Polonia, “câinii” așteaptă un jucător de 25 de ani al cărui nume nu a fost divulgat de președintele lui Dinamo. Nicolescu i-a făcut profilul și a vorbit despre calitățile pe care le are, punctând și în jurul cărei sume de transfer se “învârte” mutarea.

În seara asta va ajunge un atacant în cantonament și dacă totul e ok, mâine va fi anunțat. Se vorbea că o să mai vină în cantonament jucători, în seara asta ajunge un atacant.

Părțile sunt înțelese, atât cu clubul, cât și cu jucătorul. E un transfer. Profilul jucătorului e cel pe care îl caută antrenorii și noi l-am identificat într-o zonă în care… Nu știu cât de apreciat va fi în România, dar vom vedea. Nu se vorbește de jucător cum s-a vorbit în studio de jucători pentru care se spunea că Univ. Craiova plătește 1 milion și jumătate.

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Este un atacant foarte mobil, foarte rapid, nu e neapărat «target-man», poate să coboare. Are o vârstă potrivită pentru performanță la Dinamo. Acum depinde faorte mult cum gândim, nu este chiar un Pușcaș. E la ordinul sutelor de mii, în partea de jos. Are 25 de ani“, a spus președintele alb-roșiilor, potrivit digisport.ro.

Transferurile anunțate de Dinamo până acum

Răzvan Radu (fundaș stânga, 20 de ani) – De la Metalul Buzău

Adriano Manole (mijlocaș central, 18 ani) – De la FC Argeș

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Martin Pascual (fundaș central, 26 de ani) – De la Mirandes

Ștefan Opriș (fundaș dreapta, 19 ani) – De la “U” Cluj

Ianis Doană (mijlocaș ofensiv, 18 ani) – De la Steaua

Alaa Bellaarouch (portar, 24 de ani) – Împrumutat de la Braga

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