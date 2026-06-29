Home | Fotbal | Liga 1 | Dinamo negociază transferul lui Devis Epassy în Portugalia!

Dinamo negociază transferul lui Devis Epassy în Portugalia!

Radu Constantin Publicat: 29 iunie 2026, 15:32

Comentarii
Dinamo negociază transferul lui Devis Epassy în Portugalia!

Devis Epassy în meciul cu Petrolul / Sport Pictures

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News As.roUrmărește AS.ro pe Discover

Devis Epassy este tot mai aproape de plecarea de la Dinamo! Un club din Portugalia a început negocierile pentru portarul camerunez.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Devis Epassy ar putea părăsi Dinamo în această vară. Portarul camerunez, care a fost titularul formației bucureștene în cea mai mare parte a stagiunii precedente, este dorit în prima ligă din Portugalia.

Potrivit publicației Africa Foot, Santa Clara a început negocierile cu Dinamo pentru transferul goalkeeper-ului în vârstă de 32 de ani.

Presa africană notează că internaționalul camerunez, care are 16 selecții la prima reprezentativă, nu mai intră în planurile lui Dinamo, mai ales după transferul portarului marocan Alaa Bellaarouch. În vârstă de 24 de ani, acesta a fost adus sub formă de împrumut de la Braga și este văzut ca o soluție pentru viitor.

Conducerea lui Dinamo pare nemulțumită de ultimele prestații ale lui Epassy și nu este exclus ca portarul să fie lăsat să plece în Portugalia.

Reclamă
Reclamă

Epassy a bifat 31 de apariții în tricoul lui Dinamo în sezonul trecut.

 

Orașul din România unde s-au resimțit 44 de grade la umbră la ora 14Orașul din România unde s-au resimțit 44 de grade la umbră la ora 14
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Lionel Messi e primul jucător care înscrie în 7 meciuri consecutive la Mondiale. Va marca şi cu Capul Verde?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Se schimbă vremea după 30 iunie: temperaturile scad și revin ploile, vijeliile și grindina
Observator
Se schimbă vremea după 30 iunie: temperaturile scad și revin ploile, vijeliile și grindina
Cum a fost umilită viitoarea adversară a României din Liga Națiunilor la Cupa Mondială 2026. Ce a putut să spună o jurnalistă din SUA despre Bosnia
Fanatik.ro
Cum a fost umilită viitoarea adversară a României din Liga Națiunilor la Cupa Mondială 2026. Ce a putut să spună o jurnalistă din SUA despre Bosnia
17:06

VideoAntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 29 iunie
16:57

Olanda – Maroc (LIVE VIDEO, 04:00, Antena 1 și AntenaPLAY). “Portocala mecanică”, duel tare cu Hakimi & CO
16:56

Manchester City a făcut cel mai scump transfer din istoria clubului! Cum influențează naționala anunțul oficial
16:41

Real Madrid, sprijin uriaș pentru Venezuela, după cutremurele devastatoare! Câți bani au virat spaniolii
16:37

Ce bătălie! Licitaţie pentru starul care a impresionat la Cupa Mondială: 50.000.000 de euro
16:25

OFICIAL | Manchester City l-a prezentat pe înlocuitorul lui Pep Guardiola! A semnat pe trei ani
Vezi toate știrile
1 Cum arată 16-imile Campionatului Mondial 2026! Iran, marea pierzătoare din faza grupelor 2 Răspunsul lui Eddy Gnahore la oferta FCSB. A decis transferul 3 Mihai Rotaru a primit o ofertă pentru Assad Al Hamlawi. Ce salariu i s-a propus și cât a solicitat patronul Craiovei 4 Anderson Ceara, la altă forță din Liga 1! Anunț fabulos făcut de rivala FCSB: „Undeva la 500-600.000 de euro” 5 Fără Denis Drăguș! Acesta e atacantul pe care Gigi Becali dorește să-l aducă la FCSB. A marcat de 13 ori sezonul trecut 6 S-a aflat cine este atacantul pe care îl transferă Dinamo!
Citește și
Cele mai citite
Cum arată 16-imile Campionatului Mondial 2026! Iran, marea pierzătoare din faza grupelorCum arată 16-imile Campionatului Mondial 2026! Iran, marea pierzătoare din faza grupelor
Istvan Kovacs, delegat din nou la Cupa Mondială! Meci uriaș pentru arbitrul românIstvan Kovacs, delegat din nou la Cupa Mondială! Meci uriaș pentru arbitrul român
Surpriză pentru Mihai Stoica şi Gigi Becali. Jucătorul a ajuns în cantonament!Surpriză pentru Mihai Stoica şi Gigi Becali. Jucătorul a ajuns în cantonament!
Cel mai important fotbalist semnează chiar de ziua lui Gigi Becali! Lovitura dată de FCSBCel mai important fotbalist semnează chiar de ziua lui Gigi Becali! Lovitura dată de FCSB