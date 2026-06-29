Dinamo negociază transferul lui Devis Epassy în Portugalia!

Devis Epassy este tot mai aproape de plecarea de la Dinamo! Un club din Portugalia a început negocierile pentru portarul camerunez.

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Devis Epassy ar putea părăsi Dinamo în această vară. Portarul camerunez, care a fost titularul formației bucureștene în cea mai mare parte a stagiunii precedente, este dorit în prima ligă din Portugalia.

Potrivit publicației Africa Foot, Santa Clara a început negocierile cu Dinamo pentru transferul goalkeeper-ului în vârstă de 32 de ani.

Presa africană notează că internaționalul camerunez, care are 16 selecții la prima reprezentativă, nu mai intră în planurile lui Dinamo, mai ales după transferul portarului marocan Alaa Bellaarouch. În vârstă de 24 de ani, acesta a fost adus sub formă de împrumut de la Braga și este văzut ca o soluție pentru viitor.

Conducerea lui Dinamo pare nemulțumită de ultimele prestații ale lui Epassy și nu este exclus ca portarul să fie lăsat să plece în Portugalia.