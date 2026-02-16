Motivul pentru care Devis Epassy nu joacă în meciul Dinamo - Unirea Slobozia - Antena Sport

Devis Epassy a ieșit din echipa de start a celor de la Dinamo București pentru duelul cu Unirea Slobozia, iar în poarta „câinilor” a intrat Alexandru Roșca, cel care a apărat și în partida din Cupă.

Titularul de drept al formației antrenate de Zeljko Kopic a fost înlocuit din motive medicale. El apărase până acum în 19 meciuri de campionat în acest sezon.

Devis Epassy, „scos din joc” de o răceală

Dinamo București a primit o veste proastă cu puțin timp înainte de startul disputei cu Unirea Slobozia, partida fiind cea care închide etapa cu numărul 27 din Liga 1.

Devis Epassy a avut probleme serioase din cauza răcelii și a fost exclus din lot, în locul său intrând tânărul Alexandru Roșca, anunță fanatik.ro. Internaționalul camerunez a apărat în 19 partide de campionat și a închis poarta în 8 dintre acestea.