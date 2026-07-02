Dinamo transferă atacant. Andrei Nicolescu: “Ne-am înţeles!”

Dinamo caută să se întărească, iar Andrei Nicolescu anunţă că s-a ajuns la o înţelegere cu un atacant. Nu este din România, ci din străinătate.

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„Un atacant ne mai dorim. Ne-am și înțeles cu atacantul. Sunt discuții avansate cu clubul. (Din România?) Nu, de afară. Jucători de calitate din România e greu să acceseze Dinamo, mai ales din cauza rivalității”, a declarat Andrei Nicolescu, pentru ProSport.

Andrei Nicolescu spune că Dinamo nu-şi permite să facă transferuri din România, iar piaţa străină este o variantă mai bună din punct de vedere financiar.

“Un român și un străin vin acum. În rest, avem ținte din străinătate. Dacă aveam români de mare calitate, i-am fi luat. Nu avem însă de unde, iar pe cei foarte buni nu ne permitem să îi aducem. Mă refer la jucătorii de la FCSB, Rapid sau CFR”, a mai explicat Andrei Nicolescu.