E oficial! Fotbalist de la Benfica, transferat de Universitatea Craiova

Universitatea Craiova a oficializat transferul lui Heriberto Tavares.

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Internaționalul din Capul Verde a semnat un contract valabil pentru două sezoane, cu opțiune de prelungire pentru încă unul. Prezentarea confirmă a doua mutare importantă realizată de Mihai Rotaru într-un interval de aproximativ 24 de ore, după aducerea lui Simon Elisor, anunţă 3minute.net.

„Bun venit, Heriberto Tavares!”, a transmis Universitatea Craiova. Format la Benfica, fotbalistul a trecut prin campionatele Portugaliei, Franței, Spaniei și Israelului, evoluând pentru Boavista, Stade Brestois, Famalicão, Ponferradina, Estoril și Maccabi Netanya.

“Internaționalul capverdian a semnat cu Universitatea Craiova un contract valabil pe 2 ani, cu opțiune de prelungire pentru încă un sezon. Format la Benfica Lisabona, Heriberto ajunge la campioana României după un parcurs care l-a purtat prin campionatele din Portugalia, Franța, Spania și Israel.

De-a lungul carierei a evoluat pentru cluburi precum Boavista, Stade Brestois, Famalicao, Ponferradina, Estoril și Maccabi Netanya.”, este mesajul postat de olteni.