Universitatea Craiova a mai dat o lovitură! Internaționalul din Capul Verde semnează cu echipa lui Filipe Coelho

Universitatea Craiova este dezlănțuită pe piața transferurilor, iar Mihai Rotaru face totul pentru ca echipa să exceleze la nivel de rezultate, atât pe plan intern, cât și în cupele europene.
Campioana României a bătut palma cu un internațional din Capul Verde, care a fost format de Sporting și Benfica Lisabona. Cota acestuia de piață este de 750.000 de euro.
Heri Tavares, așteptat la Universitatea Craiova
După ce i-a transferat pe Alexandru Maxim, Răzvan Sava, Ronaldo Webster și Simon Elisor, Universitatea Craiova a bătut palma și cu Heri Tavares, fotbalist care a evoluat ultima oară în Israel, la Maccabi Netanya.
Jurnalistul Emanuel Roșu anunță că fotbalistul lăsat în afara lotului de selecționerul Capului Verde va sosi sub comanda lui Filipe Coelho, cota sa de piață fiind de 750.000 de euro.
Format de Sporting și Benfica Lisabona, fotbalistul a mai evoluat pentru Moreirense, Boavista, Stade Brestois, Famalicao, Ponferradina și Estoril Praia.
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