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E oficial! Jucătorul dorit și de Gigi Becali a semnat cu Rapid!

Radu Constantin Publicat: 29 iunie 2026, 14:40

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E oficial! Jucătorul dorit și de Gigi Becali a semnat cu Rapid!
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UPDATE: Rapid l-a prezentat oficial pe Jason Kondor, fotbalistul de 20 de ani. El a semnat un contract pe 3 ani și se va alătura lotului în Austria. Totul a fost anunțat pe pagina de Facebook.

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„FC Rapid și US Lecce au ajuns la un acord pentru transferul definitiv al atacantului Jason Patrick Kodor. Internaționalul român de juniori, în vârstă de numai 20 de ani, a evoluat în sistemul de tineret al clubului italian, integrându-se în echipele Under 18 și apoi în Lecce Primavera, unde a avut 11 apariții.

Kodor a semnat un contract pe 3 sezoane cu clubul nostru și se alătură lotului condus de Daniel Pancu pentru deplasarea în Austria, unde se va desfășura perioada de pregătire centralizată. Bine ai venit în Giulești, Jason! Să porți cu mândrie culoarea vișinie!”, a notat Rapid pe pagina oficială.

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(Știrea inițială)

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Dan Şucu a câştigat disputa cu Gigi Becali pentru transfer, iar mutarea s-a realizat astăzi. Clubul giuleştean a bătut palma cu Jason Kodor, fotbalist care este titular la naţionala României sub 20 de ani!

Jason Kodor a semnat cu Rapid

Jason Kodor a jucat până acum la echipa sub 20 de ani a celor de la Lecce. Dori şi de FCSB, fotbalistul a semnat cu giueteni i un contract pe trei ani, anunţă Fanatik.

De mâine, Kador se va alătura giuleştenilor în cantonament.

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Potrivit ultimelor informaţii, ar fi vorba de un transfer definitiv, însă italienii de la Lecce vor păstra și un procent de 50% dintr-un viitor transfer.

Jason Kodor joacă pe postul de atacant și a bifat șase selecții și un gol marcat la echipa națională de fotbal a României sub 20 de ani. 200.000 de euro este cota sa de piață.

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