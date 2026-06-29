E oficial! Jucătorul dorit și de Gigi Becali a semnat cu Rapid!

UPDATE: Rapid l-a prezentat oficial pe Jason Kondor, fotbalistul de 20 de ani. El a semnat un contract pe 3 ani și se va alătura lotului în Austria. Totul a fost anunțat pe pagina de Facebook.

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„FC Rapid și US Lecce au ajuns la un acord pentru transferul definitiv al atacantului Jason Patrick Kodor. Internaționalul român de juniori, în vârstă de numai 20 de ani, a evoluat în sistemul de tineret al clubului italian, integrându-se în echipele Under 18 și apoi în Lecce Primavera, unde a avut 11 apariții.

Kodor a semnat un contract pe 3 sezoane cu clubul nostru și se alătură lotului condus de Daniel Pancu pentru deplasarea în Austria, unde se va desfășura perioada de pregătire centralizată. Bine ai venit în Giulești, Jason! Să porți cu mândrie culoarea vișinie!”, a notat Rapid pe pagina oficială.

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