Rapid, gata să-i dea lovitura rivalei FCSB! Îl aduce pe internaționalul român din Italia

Daniel Pancu vrea să se lupte la titlu alături de Rapid în noul sezon, iar tehnicianul venit de la CFR Cluj vrea jucători de calibru pentru a putea construi o echipă competitivă în Giulești.

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În același timp, Dan Șucu se gândește și la viitor, iar pentru asta, giuleștenii sunt pregătiți să îi dea o lovitură importantă rivalei FCSB și să îl transfere pe Jason Kodor.

Rapid îl vrea pe Jason Kodor

Jason Kodor joacă la echipa sub 20 de ani a celor de la Lecce, dar fotbalistul ar putea face pasul în Liga 1, fiind în tratative avansate cu cei de la Rapid București.

Jurnalistul Emanuel Roșu anunță că giuleștenii se află în negocieri cu cei de la Lecce și că mutarea ar fi rezolvată în proporție de 50%. Kodor s-a aflat și pe lista celor de la FCSB.

Sursa citată menționează că ar fi vorba de un transfer definitiv, însă italienii de la Lecce vor păstra și un procent de 50% dintr-un viitor transfer.