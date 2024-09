"E zero!" Marian Iancu l-a făcut praf pe Viorel Moldovan. Discurs dur la adresa conducerii Rapidului: "Un avatar al lui Şucu" - Antena Sport

Marian Iancu l-a făcut praf pe Viorel Moldovan. Fostul patron al celor de la Poli Timişoara nu i-a menajat pe conducătorii Rapidului. De data aceasta, preşedintele giuleştenilor a fost luat la ţintă de Iancu.

Viorel Moldovan a venit la Rapid vara aceasta. El l-a înlocuit pe Daniel Niculae, cel care a ocupat poziţia de preşedinte în ultimii ani.

„E zero!” Marian Iancu l-a făcut praf pe Viorel Moldovan. Discurs dur la adresa conducerii Rapidului: „Un avatar al lui Şucu”

Marian Iancu a avut un discurs dur la adresa lui Viorel Moldovan şi susţine că acesta este doar un „avatar” al patronului Dan Şucu. Mai mult, Iancu a criticat şi politica de transferuri a celor de la Rapid:

„Dacă în primul an de la revenirea în Liga 1 am înțeles locul 8-9, locul 5 ne-a creat speranțe ulterior, dar a venit un loc 6 sub administrarea lui Angelescu, Niculae și, în special, a lui Șucu.

Începutul celui de-al treilea campionat a fost un dezastru sub conducerea directă a lui Șucu, care l-a îndepărtat pe Niculae și care l-a scos din linia întâi pe Angelescu. L-a adus pe Viorel Moldovan, am avut mari speranțe că se va impune, dar nu, e zero, pur și simplu. N-are niciun cuvânt de spus, e doar o imprimantă, un avatar al lui Șucu. Ce spune Șucu, aia scoate Moldovan. Ca să nu mai zic de ceilalți corporatiști care n-au nicio legătură. Cei care fac transferuri sunt niște no name-uri. Au făcut bani imediat și au lăsat obiectivele deoparte.