Echipa din Liga 1 cu care ar putea semna Mamadou Thiam după ce a plecat de la FCSB!

Mamadou Thiam (31 de ani) e liber de contract, după ce FCSB a renunţat la el. Echipa patronată de Gigi Becali (67 de ani) a anunţat oficial, miercuri, despărţirea de Thiam, Baba Alhassan, David Kiki şi Daniel Graovac.

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Cotat la 650.000 de euro de către site-ul de specialitate transfermarkt.com, Mamadou Thiam ar putea rămâne în Liga 1.

Mamadou Thiam s-ar putea întoarce la U Cluj

Potrivit stiridecluj.ro, U Cluj încearcă să îl convingă pe Thiam să se întoarcă la “Şepcile roşii”. U Cluj are însă concurenţă pentru obţinerea semnăturii lui Thiam. Sursa citată notează că atacantul ar avea mai multe oferte din Golf, mai avantajoase din punct de vedere financiar decât cea de la U Cluj.

În sezonul trecut, Thiam a înscris 3 goluri şi a dat un assist în cele 29 de meciuri în care a evoluat pentru FCSB în campionat. A mai marcat un gol în 3 meciuri în Cupa României şi unul în 8 meciuri în Europa League. Până la transferul la FCSB, a reuşit, în sezonul 2025-2026, să marcheze două goluri şi să ofere un assist în 5 meciuri în campionat pentru U Cluj.

În sezonul 2024-2025, senegalezul a marcat 9 goluri şi a dat 6 assist-uri în 38 de meciuri jucate în campionat pentru U Cluj.