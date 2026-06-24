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Oficial! FCSB a renunțat la patru fotbaliști: “Nu vor continua în tricoul roș-albastru”

Radu Constantin Publicat: 24 iunie 2026, 14:30

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Oficial! FCSB a renunțat la patru fotbaliști: Nu vor continua în tricoul roș-albastru
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Gigi Becali a tăiat în carne vie la FCSB, iar astăzi a anunțat oficial că a reziliat contractele a patru fotbaliști. Este vorba de Baba Alhassan, David Kiki, Mamadou Thiam și Daniel Graovac.

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Decizia a fost făcută publică printr-un scurt mesaj de mulțumire.

“FCSB anunță că jucătorii Baba Alhassan, David Kiki, Mamadou Thiam și Daniel Graovac nu vor continua în tricoul roș-albastru în sezonul 2026-2027.

Clubul nostru le mulțumește pentru contribuție și le urează mult succes în carieră!”, se arată în mesajul postat pe rețelele sociale.

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