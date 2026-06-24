Oficial! FCSB a renunțat la patru fotbaliști: “Nu vor continua în tricoul roș-albastru”

Gigi Becali a tăiat în carne vie la FCSB, iar astăzi a anunțat oficial că a reziliat contractele a patru fotbaliști. Este vorba de Baba Alhassan, David Kiki, Mamadou Thiam și Daniel Graovac.

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Decizia a fost făcută publică printr-un scurt mesaj de mulțumire.

“FCSB anunță că jucătorii Baba Alhassan, David Kiki, Mamadou Thiam și Daniel Graovac nu vor continua în tricoul roș-albastru în sezonul 2026-2027.