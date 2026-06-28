Fără Denis Drăguș! Acesta e atacantul pe care Gigi Becali dorește să-l aducă la FCSB. A marcat de 13 ori sezonul trecut

Denis Drăguș rămâne un vis pentru Gigi Becali la FCSB, iar acum gruparea roș-albastră a început căutările pentru aducerea unui atacant care să se lupte cu Daniel Bîrligea pentru postul de titular.

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După ce a transferat un fundaș din Franța, patronul echipei are pe listă un fotbalistul care a marcat de 13 ori în sezonul precedent și a pus umărul la promovarea formației pentru care evoluează.

Gigi Becali vrea un atacant cotat la 800.000 de euro

Odată cu plecarea lui Mamadou Thiam, FCSB a rămas doar cu Daniel Bîrligea și Alexandru Stoian pe postul de atacant. Gigi Becali vrea să aducă un vârf care să ridice nivelul echipei, dar acela nu va fi Denis Drăguș.

Potrivit digisport.ro, gruparea antrenată de Marius Baciu este interesată de serviciile lui Aymen Boutoutaou, fotbalist în vârstă de 25 de ani, care a promovat în Ligue 2 alături de FC Sochaux-Montbéliard.

Cu 13 goluri și 6 pase decisive în sezonul trecut, acesta are o cotă de piață de 800.000 de euro și va intra curând în ultimul an de contract cu francezii.