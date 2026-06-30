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FCSB a anunţat despărţirea OFICIALĂ de încă un jucător: “Astăzi se încheie în mod oficial aventura în roș-albastru”

Dan Roșu Publicat: 30 iunie 2026, 9:03

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FCSB a anunţat despărţirea OFICIALĂ de încă un jucător: Astăzi se încheie în mod oficial aventura în roș-albastru

Gigi Becali

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Vlad Chiricheş a plecat oficial de la FCSB. Anunţul a fost făcut de roş-albaştri pe conturile de Social Media. Fundaşul de 36 de ani revenise la FCSB în 2023, dar nu a avut evoluţiile aşteptate de conducere.

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Vlad Chiricheş a plecat de la FCSB

“Astăzi se încheie în mod oficial aventura în roș-albastru a unuia dintre jucătorii de talie internațională care au îmbrăcat tricoul echipei noastre de-a lungul timpului.

Numitorul comun a două generații de excepție din istoria clubului, Vlad Chiricheș, va rămâne în memoria colectivă datorită celor 4 titluri de campion și a celor trei Supercupe ale României obținute alături de noi, dar, mai ales, grație golurilor de generic înscrise în sezonul 2012-2013 al UEFA Europa League, împotriva celor de la Molde, Ajax sau Chelsea. Sau, mai recent, contra celor de la CFR Cluj, când a încununat evoluțiile de excepție din play-off-ul sezonului 2024-2025 cu un gol înscris din afara careului, pe Arena Națională, la aceeași poartă la care făcea minuni contra multiplei campioane a Olandei.

Un exemplu de profesionalism și devotament, fostul căpitan al echipei naționale, pe care a reprezentat-o de 78 de ori, este unul dintre jucătorii care au contribuit decisiv la succesele majore ale echipei noastre pe plan european și va avea parte întotdeauna de respectul și aprecierea tuturor celor care fac parte din familia roș-albastră.

Mulțumim pentru tot, Vlad Chiricheș!”, e mesajul postat de FCSB.

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Cariera lui Vlad Chiricheş

Vlad Chiricheş a început fotbalul la Ardealul Cluj, după care a trecut pe la Benfica, în 2007-2008. El a revenit în România şi a jucat prima dată la Internaţional Curtea de Argeş, după care a fost cedat la Pandurii. De acolo s-a a ajuns la FCSB, în 2012, în schimbul a 1,3 milioane de euro, iar bucureştenii îl cedau cu o sumă record, 9,5 milioane de euro, la Tottenham, în 2013.

Românul a bifat şi mai multe aventuri în Italia, la Napoli, Sassuolo şi Cremonese, iar din 2023 a revenit în Liga 1, la FCSB, fiind parte din echipa care a luat două titluri consecutive. Acesta a bifat şi 78 de selecţii pentru echipa naţională a României.

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