De ce nu a anunţat FCSB despărţirea de Vlad Chiricheş. Dezvăluirea făcută de Mihai Stoica

Vlad Chiricheş, omul care a scris istorie pentru FCSB, mai are contract cu formaţia bucureşteană pănă la finalul lunii, iar acum a fost făcut anunţul cu privire la plecarea sa de la trupa roş-albastră.

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Fostul fotbalist de la Tottenham sau Napoli a avut o carieră strălucită, iar acum ultima aventură în Liga 1 a fost la FCSB, însă lucrurile nu s-au desfăşurat aşa cum spera jucătorul.

Vlad Chiricheş urmează să-şi încheie aventura de la FCSB

După ce Gigi Becali a cerut ca Vlad Chiricheş să nu mai fie păstrat în lot, se pare că jucătorul este aproape să-şi încheie cariera, dorind să devină antrenor. Cei de la FCSB îi pregătesc omagii speciale pe care urmează să le transmită pe reţelele sociale.

“Vlad Chiricheș își termină contractul pe 30 iunie. Noi am pregătit un rămas-bun pe rețele. Am fost criticați și taxați că nu am spus nimic de Chiricheș. Păi, trebuie să îi pregătim ceva special. El nu e un jucător căruia să îi spui ‘Mulțumim, Vlad Chiricheș!’. Așa i s-a pregătit și lui Darius Olaru, care s-a transferat acum.

Nu se pune problema ca noi să uităm cine a fost Vlad Chiricheș, iar relația noastră este foarte bună în continuare. Ce a fost, că au fost ieșirile lui Gigi la adresa lui, OK…Nu există nicio variantă ca Vlad Chiricheș să rămână în club (n.r – ca director sportiv). Nu cred că va juca în continuare. Cred că va abandona activitatea competițională. Vrea să devină antrenor”, a spus Mihai Stoica la Prima Sport.