"Felicitări!" Florin Tănase i-a ironizat pe contestatari după UTA - FCSB 0-1! Ce a spus despre penalty-ul controversat - Antena Sport

Florin Tănase / Profimedia Florin Tănase a oferit prima reacție după UTA – FCSB, încheiat cu scorul de 0-1. Cu această ocazie, Florin Tănase i-a ironizat pe oamenii care au contestat decizia lui Flueran, care a dictat o lovitură de la 11 metri în favoarea campioanei. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ FCSB a obținut o victorie împortantă în etapa cu numărul 23 a sezonului de Liga 1. Florin Tănase a marcat singurul gol al partidei, iar acum echipa lui Elias Charalambous se află pe locul 2, cu 41 de puncte, la egalitate cu liderul U Cluj. Ce a spus Florin Tănase după UTA – FCSB 0-1 Florin Tănase a vorbit despre faza la care Musi a fost faultat de Dussaut, în repriza a 2-a a meciului de la Arad. Jucătorul campioanei a auzit că anumite voci din fotbalul românesc consideră că penalty-ul a fost „soft” (acordat ușor) și a felicitat aceste persoane, în mod ironic, pentru faptul că pot înțelege limba engleză. „A trebuit să schimbăm, era nevoie să câştigăm acest meci, a fost nevoie să venim cu forţe proaspete de pe margine. (n.r. Ce le transmiţi celor care au zis că a fost soft penalty?) Felicitări că ştiu engleză. În al doilea rând, soft a fost şi pe la Cluj şi pe la Rapid, au fost şi pe la noi vreo două şi nu s-au dat. Le transmit să nu mai comenteze. Reclamă

Reclamă

Contează foarte mult, victoriile îţi aduc un plus de încredere. Nu că nu am avea destulă încredere în noi, am arătat-o în meciuri importante. Sperăm să o arătăm şi joi, contra lui United.

Simt echipa dornică, încrezătoare şi, cu siguranţă, nu vom intra pe teren cu frică. Avem şansele noastre şi trebuie să le jucăm. Putem învinge o echipă foarte mare şi să ne calificăm în primele 8.

(n.r. Situaţia medicală)

Reclamă