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Fostul antrenor de la FCSB a fost demis. “Mult succes în carieră”

Radu Constantin Publicat: 3 iulie 2026, 10:20

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Fostul antrenor de la FCSB a fost demis. Mult succes în carieră
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Ce s-a ales de Bogdan Argeș Vintilă? Fostul antrenor al FCSB a evitat la limită retrogradarea din Liga 3, dar a fost demis!

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Bogdan Argeș Vintilă, unul dintre antrenorii care au trecut pe banca tehnică a FCSB, a rămas din nou fără angajament. Fostul portar, ajuns la 54 de ani, a preluat în vara anului 2025 formația Dunărea Giurgiu, din Liga 3.

În stagiunea recent încheiată, tehnicianul a avut o misiune dificilă la Dunărea Giurgiu. Echipa a înregistrat 8 victorii, 3 remize și 16 înfrângeri, însă a reușit să își păstreze locul în Liga 3, evitând retrogradarea la finalul sezonului.

“Mulțumim, Bogdan Argeș Vintilă!

Dunărea Giurgiu anunță încetarea raporturilor contractuale cu antrenorul care a condus destinele echipei în sezonul recent încheiat.

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Pe banca “alb-albastră”, tehnicianul cu trecut în Superliga a strâns 8 victorii, 3 rezultate de egalitate și 16 înfrângeri, suficiente pentru a ne salva de la retrogradare cu câteva etape înainte de final.

Îi mulțumim pentru aportul adus pe banca echipei noastre și îi dorim mult succes în carieră”, a transmis Dunărea Giurgiu.

Vintilă a devenit antrenor principal al FCSB în vara anului 2019, într-o mutare care i-a surprins pe mulți, după ce Gigi Becali i-a acordat încrederea de a conduce echipa. Mandatul său în Capitală a durat un sezon, după care cele două părți s-au despărțit.

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