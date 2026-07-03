Fostul antrenor de la FCSB a fost demis. “Mult succes în carieră”

Ce s-a ales de Bogdan Argeș Vintilă? Fostul antrenor al FCSB a evitat la limită retrogradarea din Liga 3, dar a fost demis!
Bogdan Argeș Vintilă, unul dintre antrenorii care au trecut pe banca tehnică a FCSB, a rămas din nou fără angajament. Fostul portar, ajuns la 54 de ani, a preluat în vara anului 2025 formația Dunărea Giurgiu, din Liga 3.
În stagiunea recent încheiată, tehnicianul a avut o misiune dificilă la Dunărea Giurgiu. Echipa a înregistrat 8 victorii, 3 remize și 16 înfrângeri, însă a reușit să își păstreze locul în Liga 3, evitând retrogradarea la finalul sezonului.
“Mulțumim, Bogdan Argeș Vintilă!
Dunărea Giurgiu anunță încetarea raporturilor contractuale cu antrenorul care a condus destinele echipei în sezonul recent încheiat.
Pe banca “alb-albastră”, tehnicianul cu trecut în Superliga a strâns 8 victorii, 3 rezultate de egalitate și 16 înfrângeri, suficiente pentru a ne salva de la retrogradare cu câteva etape înainte de final.
Îi mulțumim pentru aportul adus pe banca echipei noastre și îi dorim mult succes în carieră”, a transmis Dunărea Giurgiu.
Vintilă a devenit antrenor principal al FCSB în vara anului 2019, într-o mutare care i-a surprins pe mulți, după ce Gigi Becali i-a acordat încrederea de a conduce echipa. Mandatul său în Capitală a durat un sezon, după care cele două părți s-au despărțit.
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