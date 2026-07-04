Fostul jucător de la FCSB a semnat în Liga 3

Matei Tănasă a fost format la FCSB şi a debutat în Liga 1 la numai 16 ani, în februarie 2022, într-un meci disputat la Clinceni. A fost singurul lui meci, pentru că apoi a fost împrumutat la Gloria Buzău. Aici a evoluat în 25 de partide.
Nu a mai fost păstrat de FCSB, apoi jucătorul s-a transferat la Poli Iaşi şi Metalul Buzău. Acum, Matei Tănasă a semnat în Liga 3, cu CSM Vaslui.
“Viteză, tehnică, creativitate și dorință de afirmare – toate în slujba formației noastre! Bine ai venit la CSM Vaslui, Matei! Îți dorim mult succes, multe reușite și cât mai multe victorii în tricoul echipei noastre!”, a fost mesajul de pretentare al clubului vasluian.
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