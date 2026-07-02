Fotbalistul de la Rapid pe care Daniel Pancu îl compară cu Răzvan Raţ

Echipa Rapid Bucureşti a învins joi, în meci amical, scor 3-1, formaţia ucraineană Dinamo Kiev. A fost primul meci pe banca rapidistă pentru antrenorul Daniel Pancu.

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Pancu a început primul meci din cantonamentul austriac cu Lars Kramer căpitan de echipă. După o primă repriză încheiată cu scor alb, giuleştenii au deschis scorul prin Omar El Sawy, în minutul 53, însă adversarii au egalat după numai patru minute, dintr-un penalti transformat de Buyalskiy. Rapidiştii au revenit în avantaj în minutul 76, după golul lui Burmaz, tot din penalti, iar Mohammed Kamara a închis tabela în minutul 89. Rapid – Dinamo Kiev s-a terminat 3-1.

La finalul partidei, Daniel Pancu l-a comparat pe Rareş Pop cu Răzvan Raţ.

”(n.r. Rareș Pop fundaș stânga?) I-am spus înainte de meci că și Raț a plecat de la extremă stângă și a jucat peste 100 de meciuri la națională ca fundaș. Nu se știe niciodată în fotbal.

Un antrenament foarte bun împotriva unui adversar foarte bun. Un adversar care este înaintea noastră cu pregătirea, care peste o săptămână joacă cu Universitatea Cluj în Europa League.