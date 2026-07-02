Rapid s-a impus în amicalul cu Dinamo Kiev

Rapid s-a impus în cel mai important test al verii, cu Dinamo Kiev. Trupa lui Daniel Pancu s-a impus într-o manieră categorică, scor 3-1.
Pentru giuleşteni au marcat Omar El Sawy (min. 53), B. Burmaz (min. 76′ – penalty), M. Kamara (min. 89′). De partea celor de la Kiev a înscris Buyalskyy (min. 56′ – penalty).
Echipe de start la Rapid – Dinamo Kiev
Echipa de start a Rapidului (3-4-3): Aioani – Onea, Ignat, Kramer – Bubanja, Hromada, Grameni, R. Pop – Dobre, Jambor, Petrila.
Dinamo Kiev: Surkis – Bilovar, Korobov, Malysh, Thiare, Vivcharenko, Buyalskyy, Rubchynskyi, Yatsyk, E. Guerrero, Ogundana.
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