Francezul Simon Elisor a semnat cu Universitatea Craiova

Clubul Universitatea Craiova a anunţat, miercuri, că a obţinut serviciile atacantului francez Simon Elisor.

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Elisor a semnat cu Universitatea Craiova un contract valabil pe 2 ani, cu opţiune de prelungire pentru încă un sezon.

El a intrat deja în programul de pregătire al “leilor”.

În vârstă de 26 de ani, Simon Elisor a mai evoluat pentru echipe precum Famalicao, Metz, Troyes şi Ajaccio.