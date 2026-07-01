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Gigi Becali a anunţat un transfer de un milion de euro: “Am dat ok-ul”

Dan Roșu Publicat: 1 iulie 2026, 19:31

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Gigi Becali a anunţat un transfer de un milion de euro: Am dat ok-ul

Gigi Becali - Hepta

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Gigi Becali a anunţat că i-a dat “ok-ul” lui Mihai Stoica pentru a aduce la FCSB un atacant care îl va costa pe patronul roş-albaştrilor un milion de euro. Chiar dacă nu a pus numele acestuia, Becali susţine că nu va aduce jucători liberi de contract.

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”Mi se pare că azi, aseară am vorbit cu MM. Mi-a spus despre ce a negociat, să dau eu ok-ul, eu am dat ok-ul pentru ce a negociat el cu un atacant, un număr 10 e mai mult. Joacă stânga, dreapta și număr 10.

Gigi Becali a anunţat un transfer de un milion de euro

Mai negociază cu un mijlocaș. Nu vreau să vă dau detalii. Nu iau jucători liberi. Plătesc numai pe unul cam un milion, pe atacant.
Celălalt e în negocieri. Nu vă pot spune ce am spus, dar cu siguranță va fi luat. Străini sunt. Mijlocașul de îl luăm e închizător.

Păi, mai vreau încă unul, normal că mai vreau. Îl mai avem și pe Arad, și pe Joao Paulo. Nu mă uit la Cupa Mondială, am auzit, asta e, nu mi-a convenit”, a spus Becali, citat de digisport.ro.

Pantea a plecat de la FCSB

Pe de altă parte, Alexandru Pantea a fost cedat de FCSB în Grecia, la echipa pe care Elias Charalambous tocmai a preluat-o. Pantea a fost împrumutat pentru un sezon, iar cei de la Levadiakos au confirmat că există o opţiune de cumpărare pentru jucătorul de 22 de ani. Mutarea este făcută la dorinţa expresă a cipriotului, care s-a înţeles foarte bine cu jucătorul în timpul petrecut la FCSB.

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“FCSB anunță că Alexandru Pantea va evolua, în sezonul 2026-2027, la Levadiakos FC, din prima ligă elenă. Clubul nostru îi mulțumește apărătorului în vârstă de 22 de ani pentru contribuție și îi urează mult succes alături de noi săi colegi!”, a fost anunţul făcut de cei de la FCSB pe Facebook.

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