OFICIAL | FCSB anunţă transferul la noua echipa a lui Elias Charalambous

Elias Charalambous, fostul antrenor de la FCSB, continuă să fie un urmăritor al echipei bucureştene cu care a câştigat două titluri în Liga 1, iar tehnicianul cipriot îşi întăreşte noua echipă cu un jucător chiar de la trupa lui Gigi Becali.

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Charalambous a fost anunţat oficial drept nou antrenor al celor de la Levadiakos, formaţia despre care s-a spus că l-a dorit şi pe Edi Iordănescu.

Alexandru Pantea a fost cedat de FCSB în Grecia

Fundaşul lateral a fost cedat de FCSB în Grecia, la echipa pe care Elias Charalambous tocmai a preluat-o. Pantea a fost împrumutat pentru un sezon, iar cei de la Levadiakos au confirmat că există o opţiune de cumpărare pentru jucătorul de 22 de ani. Mutarea este făcută la dorinţa expresă a cipriotului, care s-a înţeles foarte bine cu jucătorul în timpul petrecut la FCSB.

“FCSB anunță că Alexandru Pantea va evolua, în sezonul 2026-2027, la Levadiakos FC, din prima ligă elenă. Clubul nostru îi mulțumește apărătorului în vârstă de 22 de ani pentru contribuție și îi urează mult succes alături de noi săi colegi!”, a fost anunţul făcut de cei de la FCSB pe Facebook.

Mihai Pintilii merge şi el în Grecia

Mihai Pintilii urmează să ajungă şi el Grecia, pentru a fi din nou în staff cu Elias Charalambous.