OFICIAL | FCSB anunţă transferul la noua echipa a lui Elias Charalambous

Elias Charalambous, fostul antrenor de la FCSB, continuă să fie un urmăritor al echipei bucureştene cu care a câştigat două titluri în Liga 1, iar tehnicianul cipriot îşi întăreşte noua echipă cu un jucător chiar de la trupa lui Gigi Becali.
Charalambous a fost anunţat oficial drept nou antrenor al celor de la Levadiakos, formaţia despre care s-a spus că l-a dorit şi pe Edi Iordănescu.
Alexandru Pantea a fost cedat de FCSB în Grecia
Fundaşul lateral a fost cedat de FCSB în Grecia, la echipa pe care Elias Charalambous tocmai a preluat-o. Pantea a fost împrumutat pentru un sezon, iar cei de la Levadiakos au confirmat că există o opţiune de cumpărare pentru jucătorul de 22 de ani. Mutarea este făcută la dorinţa expresă a cipriotului, care s-a înţeles foarte bine cu jucătorul în timpul petrecut la FCSB.
“FCSB anunță că Alexandru Pantea va evolua, în sezonul 2026-2027, la Levadiakos FC, din prima ligă elenă. Clubul nostru îi mulțumește apărătorului în vârstă de 22 de ani pentru contribuție și îi urează mult succes alături de noi săi colegi!”, a fost anunţul făcut de cei de la FCSB pe Facebook.
Mihai Pintilii merge şi el în Grecia
Mihai Pintilii urmează să ajungă şi el Grecia, pentru a fi din nou în staff cu Elias Charalambous.
“Elias mi-a zis să ne ajutăm până simt că trebuie să plec. Nu mi-a zis că sunt legat de el, mi-a zis că învăţăm împreună şi fac ce simt să fac, chiar şi să plec, că nu e nicio problemă. Acum se schimbă situaţia. Noi eram un grup la FCSB care se aduna şi povestea o oră. De acolo plecam cu antrenorul, prelua fiecare şi eram toţi conectaţi la antrenamente, ne împărţeam.
Mă gândesc că mă va consulta, mai are doi colegi, unul din Cipru şi unul din Grecia. Vom fi patru, plus cei care rămân din fostul staff, dar Elias va lua decizia finală. Nu câştig mai mult decât la FCSB. Au plecat jucători buni şi începe cumva o reconstrucţie după sezonul bun. Încercăm şi piaţa din România, dar nu prea găsim, că se opresc la bani, la impresari. Pe 3, 4 iulie plec”, a spus Mihai Pintilii.
- Anglia – DR Congo LIVE VIDEO (19:00, Antena 1 şi AntenaPLAY). Echipele de start
- Fotbalistul de la Genoa a semnat cu Rapid!
- Barcelona a trimis oferta pentru jucătorul dorit şi de Real Madrid
- Dinamo, la turaţie maximă! Victorie clară în amicalul cu LKS Lodz 2, iar noul atacant a marcat un gol superb
- Colegul lui Andrei Raţiu şi-a dat acordul pentru transferul la Chelsea! Suma uriaşă oferită de londonezi