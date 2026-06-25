Gigi Becali a dat cărţile pe faţă: “Tănase vrea să-l împrumut cu bani! Trebuie să înţeleagă că poţi intra în faliment”

Florin Tănase (31 de ani) a ajuns la un acord verbal cu Gigi Becali pentru a rămâne la FCSB, dar nu a semnat încă prelungirea contractului, un lucru care se poate întâmpla în următoarele ore sau zile.

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Atacantul de 31 de ani s-a întors din vacanţa în care a fost alături de Florinel Coman şi Denis Drăguş şi e pregătit să negocieze acum cu patronul echipei. Becali a dat însă detalii şi susţine că Tase i-a cerut bani împrumut pentru a-şi dezvolta afacerile.

Gigi Becali: “Tănase mi-a cerut bani împrumut”

“Cu Tănase vorbesc azi, mâine, cred că o să vină. El trebuie să înţeleagă că afacerile sunt afaceri şi că din afaceri poţi intra în faliment. Nu vreau să vă spun ce vrea el. El vrea afaceri.

El vrea bani să îi dau împrumut. Joacă fotbal, ţi-a ieşit afacerea, ai făcut 5-6 milioane. Stop. Nouă ne-a ieşit, dar tu poţine bani închişi? Intri în faliment”, a spus Becali.

Becali aduce doi jucători la FCSB

Gigi Becali a anunţat că va face două transferuri de senzaţie la FCSB. Patronul roş-albaştrilor va aduce un atacant şi un mijlocaş.