Gigi Becali pregăteşte două transferuri-bombă la FCSB. “Nu mai aduc ciurucuri, ca Kiki”

Gigi Becali a anunţat că va face două transferuri de senzaţie la FCSB. Patronul roş-albaştrilor va aduce un atacant şi un mijlocaş.
Mihai Stoica îi va aduce o listă cu cinci jucători, dintre care cei doi vor alege doar doi. Pe lista de plecări se mai află doar Lixandru şi Pantea. Becali l-a numit “ciuruc” pe David Kiki, jucătorul care tocmai a plecat de la FCSB.
Gigi Becali pregăteşte două transferuri bombă la FCSB
“Bucuria fanilor, am adus un jucător, azi cercetez încă 5, un atacant şi patru mijlocaşi, din care aleg unul. Dar nu ne grăbim. Toată lumea tatonează. Nu mai aduc ciurucuri, ca Kiki sau ca Vasilică, Ionică.
Ori aduc marfă, ori nu mai aduc. Vine Meme să vorbim de un atacant şi 4 mijlocaşi. Nu vă mai zic, câ dacă spun ceva, gata ei, cioflingarii, imediat călare cioflingarii. Mândria nu mă lasă.
Lixandru, nu ştiu, are o ofertă. Lixandru şi Pantea”, a spus Becali, chiar de ziua în care a împlinit 68 de ani.
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