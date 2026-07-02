Gigi Becali a făcut deja echipa! Pe cine impune titular la FCSB: “O să joace fundașul stânga”

FCSB începe cu speranţe un nou sezon. Gigi Becali îşi face deja planuri de câştigarea campionatului şi a gândit deja echipa de start.

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Regula Under 21 a stârnit un imens conflict anul trecut la FCSB, atunci când Gigi Becali a decis să-l scoată din echipa de start pe Ştefan Târnovanu şi să-l introducă pe Matei Popa. Acum, latifundiarul schimbă iar în echipa de start.

Mai exact, latifundiarul a decis ca Ricardo Pădurariu să fie trimis în teren pentru a respecta regula U21. Pădurariu s-a întors la FCSB, după ce anul trecut a jucat sub formă de împrumut la Corvinul Hunedoara.

„O să joace fundașul stânga. Tot ce spun ei este că o să poată juca (n.r. Ricardo Pădurariu – 19 ani). Îl avem și pe Toma. Îl mai avem și pe Stoian, care a mai crescut, îl mai avem și pe David Popa. Pe Cercel le-am dat eu ok-ul să-l dea la Farul. Da, nu știu. Stăm bine, pentru că fundașul stânga e jucător valoros. Chiar dacă nu era regula, ei spun că ar fi jucat oricum. O să vedem”, a declarat Gigi Becali, potrivit Digi Sport.