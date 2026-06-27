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Un nou transfer pentru FCSB! Gigi Becali a confirmat negocierile: “I-am spus lui MM”

Bogdan Stănescu Publicat: 27 iunie 2026, 22:08

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Un nou transfer pentru FCSB! Gigi Becali a confirmat negocierile: I-am spus lui MM

Gigi Becali, în timpul unei conferinţe de presă / Sport Pictures

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Gigi Becali (68 de ani) a anunţat că prioritatea, după ce a reuşit să îl convingă pe Florin Tănase (31 de ani) să rămână la FCSB, este Denis Drăguş (26 de ani).

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Becali a spus că FCSB negociază şi cu un alt atacant. Patronul roş-albaştrilor încearcă şi să îl readucă pe Florinel Coman (28 de ani) la FCSB.

FCSB negociază cu un atacant: “I-am spus lui MM că avem nevoie de lot”

“Mai avem un atacant bun, cu care negociem, i-am spus lui MM că avem nevoie de lot. Ne trebuie lot, să tragem pe toate fronturile”, a spus Gigi Becali, pentru digisport.ro.

“Lui Drăguş i-am propus 500.000 de euro dacă ne calificăm în Champions League. Vreau să ajungă la anul la salariul de 1,5 milioane de euro. El a zis că vrea să rămână acolo. Nu pot să vă spun toată că-l încurc pe băiat. (n.r. dacă a picat transferul) Nu pot vorbi mai multe, cred că înţelegeţi. Nu pot să-i fac rău lui, că-mi fac rău şi mie.

Şi Coman, da. I-am zis 600.000-700.000 de euro şi lui Drăguş 1 milion de euro. Poate să vină oricând vrea el, e jucătorul care-mi place mie Drăguş. Turcii vor să-l dea la schimb cu un alt jucător, dar s-a deşteptat şi a spus că nu vrea, să îi dea salariu”, a mai declarat Gigi Becali, pentru sursa citată.

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