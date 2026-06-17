Gigi Becali s-a răzgândit! Nu-i mai prelungeşte contractul. O nouă plecare de la FCSB

Gigi Becali a luat o nouă măsură la FCSB şi a decis să rezileze contrcatul şi cu Daniel Graovac. Mihai Stoic a insistat ca el să rămână, dar latifundiarul s-a opus.
Având în vedere că Siyabonga Ngezana s-a operat recent la genunchi și nu se știe exact cât va fi indisponibil, Mihai Stoica a cerut ca la începutul sezonului următor FCSB să aibă 4 fundași centrali valizi. În acest moment, roș-albaștrii se bazează pe Mihai Popescu, Joyskim Dawa și Andre Duarte. Astfel, managerul de la FCSB a solicitat o prelungire de contract pentru Graovac.
Omul de afaceri a decis în cele din urmă să nu-l mai păstreze în lot, anunţă Sport.ro.
Graovac a ajuns la FCSB în vara anului precedent, din postura de jucător liber de contract, ca urmare a plecării de la CFR Cluj.
Platforma de specialitate Transfermarkt arată că fotbalistul cu profil defensiv are o cotă de piață de 350.000 de euro.
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