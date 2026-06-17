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Gigi Becali a renunţat la el, dar i-a găsit rapid înlocuitor. Surpriză anunţată de Mihai Stoica

Radu Constantin Publicat: 17 iunie 2026, 11:11

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Gigi Becali a renunţat la el, dar i-a găsit rapid înlocuitor. Surpriză anunţată de Mihai Stoica

Gigi Becali şi Mihai Stoica, într-o conferinţă de presă susţinută la Palat - Hepta

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Lukas Zima a fost lăsat să plece de la FCSB, iar Mihai Stoica spune că la echipă deja există variantă de înlocuitor pentru el.

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“Noi avem Târnovanu, Matei Popa, a apărat foarte bine cât a apărat şi va creşte, va fi mult mai bun ca anul trecut. Aveam al treilea portar, Udrea. Nu mai puteai să-l ţii pe Zima al treilea portar, pe salariul ăla. El nu avea cum să apere la noi şi asta a fost discuţia de la început. Omul a fost foarte corect, coleg excepţional!”, a spus inițial Mihai Stoica.

Pe lista portarilor se mai află şi Rareș Andrei, care va face deplasarea în cantonament cu FCSB.

În vârstă de doar 16 ani, el a fost până acum la echipa de tineret a bucureștenilor. „Avem al patrulea portar de foarte mare perspectivă. Nu poţi să te duci în cantonament cu cinci portari, trebuie să te duci cu patru, iar pe copilul ăsta vreau să-l avem tot timpul cu noi. Rareş Andrei e un portar cu calităţi remarcabile”, a mai spus Mihai Stoica la Prima Sport.

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