Florinel Coman, reacție după primul meci la națională în 571 de zile: „Cu încredere vom putea ajunge departe”

Florinel Coman a revenit după mai bine de un an și jumătate la echipa națională de fotbal a României, fiind convocat de Gică Hagi pentru dubla cu Georgia și Țara Galilor.
Mai mult decât atât, fotbalistul celor de la Al-Gharafa a fost titularizat pentru confruntarea de la Tbilisi, pe poziția de vârf, un post pe care a jucat mai puțin.
Florinel Coman, meci după mai bine de un an și jumătate la națională
Florinel Coman a fost unul dintre pariurile lui Gică Hagi la revenirea pe banca echipei naționale, fiind titularizat pe poziția de atacant la confruntarea cu selecționata Georgiei.
Fotbalistul celor de la Al-Gharafa a avut câteva acțiuni bune, printre care și o mare ratare în debutul jocului. După fluierul final, fotbalistul și-a împărtășit impresiile despre joc.
„Un meci bun, un meci deschis, un meci pe care cred eu că l-am controlat în mare parte. Am început foarte bine jocul, ne-am creat câteva ocazii, din păcate m-am grăbit în fața porții, dar eu cred că per total a fost ok. (n. r. ce le-a spus Hagi) A vorbit cu noi, cu grupul, a spus că a fost bine, să avem încredere în noi, pentru că nu este ușor, este primul meci până la urmă.
Cu încredere vom putea ajunge departe, părerea mea. Mă bucur foarte mult că am fost convocat, înseamnă o mare încredere pe care mi-a oferit-o, îmi era dor de echipa națională, de colegi, de atmosferă, de antrenamentele de aici și sper ca pe viitor să fie mult mai bine. Nu foarte diferită, mă bucur pentru tinerii care au fost convocați, arată bine la antrenamente, tot grupul ne cunoaștem de mult timp, am fost colegi și adversari, doar trebuie să avem încredere și să ne antrenăm foarte bine.
(n. r. despre un posibil transfer la vară) Am un contract și nu am ce să comentez mai mult”, a declarat Florinel Coman.
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