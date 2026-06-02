Florinel Coman, reacție după primul meci la națională în 571 de zile: „Cu încredere vom putea ajunge departe”

Florinel Coman a revenit după mai bine de un an și jumătate la echipa națională de fotbal a României, fiind convocat de Gică Hagi pentru dubla cu Georgia și Țara Galilor.

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Mai mult decât atât, fotbalistul celor de la Al-Gharafa a fost titularizat pentru confruntarea de la Tbilisi, pe poziția de vârf, un post pe care a jucat mai puțin.

Florinel Coman, meci după mai bine de un an și jumătate la națională

Florinel Coman a fost unul dintre pariurile lui Gică Hagi la revenirea pe banca echipei naționale, fiind titularizat pe poziția de atacant la confruntarea cu selecționata Georgiei.

Fotbalistul celor de la Al-Gharafa a avut câteva acțiuni bune, printre care și o mare ratare în debutul jocului. După fluierul final, fotbalistul și-a împărtășit impresiile despre joc.

„Un meci bun, un meci deschis, un meci pe care cred eu că l-am controlat în mare parte. Am început foarte bine jocul, ne-am creat câteva ocazii, din păcate m-am grăbit în fața porții, dar eu cred că per total a fost ok. (n. r. ce le-a spus Hagi) A vorbit cu noi, cu grupul, a spus că a fost bine, să avem încredere în noi, pentru că nu este ușor, este primul meci până la urmă.