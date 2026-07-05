Incredibil! Unde a ajuns să se antreneze jucătorul dat afară de Gigi Becali de la FCSB

Deși mai avea un an de contract cu FCSB, David Kiki se numără printre jucătorii de care Gigi Becali a decis să se despartă la finalul sezonului recent încheiat.
Fotbalistul trecut și pe la Farul Constanța nu și-a găsit încă echipă, dar se pregătește în continuare pentru a rămâne în formă din punct de vedere fizic.
David Kiki se antrenează după despărțirea de FCSB
David Kiki nu ratează nicio șansă de a se menține în formă până la momentul în care va semna cu o altă echipă. Dat afară de la FCSB, deși mai avea un an de contract, fundașul stânga a publicat un clip video în care se pregătea la Arena Națională.
„Fără scuze, doar muncă”, a scris fostul jucător al grupării roș-albastre. 300.000 de euro este în prezent cota de piață a lui David Kiki, potrivit Transfermarkt.
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