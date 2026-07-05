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Incredibil! Unde a ajuns să se antreneze jucătorul dat afară de Gigi Becali de la FCSB

Daniel Işvanca Publicat: 5 iulie 2026, 12:03

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Incredibil! Unde a ajuns să se antreneze jucătorul dat afară de Gigi Becali de la FCSB

Jucătorii de la FCSB / Sportpictures

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Deși mai avea un an de contract cu FCSB, David Kiki se numără printre jucătorii de care Gigi Becali a decis să se despartă la finalul sezonului recent încheiat.

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Fotbalistul trecut și pe la Farul Constanța nu și-a găsit încă echipă, dar se pregătește în continuare pentru a rămâne în formă din punct de vedere fizic.

David Kiki se antrenează după despărțirea de FCSB

David Kiki nu ratează nicio șansă de a se menține în formă până la momentul în care va semna cu o altă echipă. Dat afară de la FCSB, deși mai avea un an de contract, fundașul stânga a publicat un clip video în care se pregătea la Arena Națională.

„Fără scuze, doar muncă”, a scris fostul jucător al grupării roș-albastre. 300.000 de euro este în prezent cota de piață a lui David Kiki, potrivit Transfermarkt.

 

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